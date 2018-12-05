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Kozmetik ürünleri tavşanlar üzerinde deneniyor!

Kozmetik endüstrisinin her gün piyasaya sürdüğü yığınla kozmetik ürünün, yıllar içinde milyonlarca hayvanın hayatına mâl olduğunu biliyor muydunuz?

05 Aralık 2018 Çarşamba 16:20
Kozmetik ürünleri tavşanlar üzerinde deneniyor!

Bunu “sizin sağlığınız için” yaptıklarını söylüyorlar. Yani zehirin köreltici ve hatta ölümcül tehlikesi aslında açık açık itiraf ediliyor.

Kozmetik ürünlerin kimyasalları genellikle tavşanlar üzerinde vahşi usullerle deneniyor. Onlar üzerinde, kozmetik maddelerin zehirlilik, deri ve göz tahrişleri, deri alerjilerine yol açma, kalıtsal bozukluğa ve kansere sebep olma ihtimalleri test ediliyor. Bakın bir misal olarak göz tahriş testleri bakın nasıl yapılıyor:

Tavşanlar, sadece başlarını dışarıda bırakan aletlere sıkıştırılıyor. Böylece hayvanın gözünü kaşıması ya da ovuşturması engelleniyor. Test edilmek istenen göz farı, rimel, çamaşır suyu, şampuan ve benzeri maddeler her bir tavşanın bir gözüne damlatılıyor veya sürülüyor. Hayvanların alt göz kapağı dışarı çekiliyor ve böylece oluşan çanağa madde konuyor. Sonra göz kapatılıyor. Bazen birkaç defa madde tatbik ediliyor. Tavşanlar her gün gözlemlenerek, gözlerinde şişme, çıban, enfeksiyon ve kanama olup olmadığı belirleniyor.

Çalışmalar bazen üç hafta sürebiliyor. Yani üç hafta sonrası ve mesela yıllar sonra patlak verecek zararların ne olacağı bilinmediği gibi umursanmıyor da.. Çünkü şirketin beklemeye tahammülü yok.

Tabii zavallı deney hayvanlarının çekeceği acıyı ızdırabı düşünerek İyi ki yok diyebilirsiniz..

Bu ve buna benzer pek çok örnek var. Hayvanlar işkenceden işkence beğendirilerek katlediliyor. Bu durum kamuoyunun gözlerinden uzak yerlerde yapıldığı için kimse görmüyor; göz görmeyince de vicdanlar umursamıyor, göz yumuyor..

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 16:20
  1. kozmetik
  2. tavşan
  3. vahşi deneyler

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