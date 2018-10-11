Kozmetik kansere davetiye çıkarıyor

Barcelona'daki Katalan Onkoloji Enstitüsü'nden Dr. Silvia de Sanjose ile meslektaşlarının araştırmasında, “başta saç renklendiricileri olmak üzere, saç boyalarının lenfoma riskini artırdığı” belirtildi.



De Sanjose, daha önceki araştırmaların saç boyasıyla kanser riski arasında bağlantı bulduğunu hatırlatarak, yeni araştırmada bu bağlantıyı, 6 Avrupa ülkesinden 4 bin 719 lenfoma hastasıyla ilgili verileri inceleyerek desteklediklerini söyledi.

Araştırmada, hasta kadınların dörtte üçü saçlarını boyarken, erkeklerinse %7’sinin boyadığı belirlendi. Saçlarını boyayanlar arasında bu hastalığa yakalanma riskinin yüzde 19 daha fazla olduğu belirtilirken, saçlarını yılda 12 ya da daha çok boyayanların hastalığa yakalanma riskinin yüzde 26 daha fazla olduğu kaydedildi.

American Journal of Epidemiology dergisinde yayınlanan diğer bir araştırmada, saçlarını 35-40 yıl ve daha fazla boyayanlarda ise lenfoma kanseri riskinin %37'den daha fazla olduğu belirtildi.

Sonunda armut şezlong bebekler için yatak olarak da üretilmeye başlandı. Fakat alacak olursanız, kumaşın zararlı kimyasal madde boyasını taşımamasına dikkat etmelisiniz..