Kozluk Belediye Başkanı: Denetimler Aralıksız Sürecek

Konuyla ilğili bölğe müdürümüz A. Kadir Akkurt'a açıklamalarda bulunan başkan Eren, bu denetimleri kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz, halkımızı asla fahiş fiyat artışları a ezdirmeyeceğiz dedi, Ayhan Eren sözlerini şöyle sürdürdü, gün geçmiyor ki yeni bir alğı yeni bir tezgah kurulmasın, yumurtayla başlayan spekülasyon ve ardından yaşanan stokçuluk un ve yağla devam etti. Hükümetimizi ve milletimizi zor durumda bırakmak isteyenler asla vazğeçmeyecek, bu filmin aktörleri şunu bilsinlerki bizde vazğeçmeyeceğiz. Halkımızın yanında durup onların menfaatlerini sonuna kadar koruyacağız. Tüm TÜRKİYE de olduğu gibi kozluk'tada buna müsaade etmeyeceğiz, dünyanın zor günler yaşadığı şu dönemde fırsatçıların ve sutokçuların ensesinde olacağız. Halkımız müsterih olsun onlarında sağ duygusuyla sayın cumhurbaşkanımızın önderliği ve ferasetiyle bugünleri çok kısa bir sürede atlatacağız dedi...