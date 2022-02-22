Kozalak şurubu çocuğa verilir mi? Kozalak şurubu faydaları

Vitamin ve mineral bakımından oldukça zengin olan çam kozalakları, bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı vücut direncini yükseltmektedir. Özellikle mevsim geçişlerin sıkça görülen grip, nezle, bronşit gibi solunum yolu hastalıklarının tedavisinde içilmesi önerilen çam kozalağı şurubu, nefes darlığına iyi gelmektedir.

Bebekler kullanabilir mi? Kozalak şurubu çocuğa verilir mi?

Evet, ek gıdaya geçmiş bebeklere 2 yaşına kadar günde 1 çay kaşığı verebilirsiniz.

Kozalak şurubu kaç yaş kullanabilir?

1 Yaşından İtibaren 4 yaşa kadar 1 tatlı kaşığı tüketebilir. +4 yaş ve üzeri 1 yemek kaşığı olarak tüketilmesini tavsiye ediliyor. Sabah aç karnına ve gece yatmadan önce tüketilmesi ve aardından 30 dakika kadar su tüketimi yapılmaması tavsiye edilir. Hamilelerle Kullanabilmektedir.

Kozalak şurubunun faydaları

Enfeksiyon hastalıklarına iyi gelir.

Solunum yollarını açarak daha rahat nefes almayı sağlar.

Kronik öksürüğün geçmesine yardımcı olarak öksürükten meydana gelen boğaz ağrısını rahatlatır.

İçerdiği zengin vitamin ve mineraller sayesinde vücudun ihtiyacı olan besin değerlerini karşılar.

Vitamin ve mineraller bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı vücut direncini yükseltir.

Bakteri, virüs, iltihap ve mikropların vücuttan atılmasını sağlar.

Cilt lekelerine iyi gelmektedir.

Bakteri ve iltihapları yok ettiği için ağız ve diş sağlığında da oldukça etkilidir. Kozalak şurubu ile yapılan gargara diş ve diş etlerinin tam olarak temizlenmesini sağlamaktadır. Özellikle iltihaplanan diş etlerinin temizlenmesi için günlük olarak çam kozalağı şurubu ile gargara yapılması önerilmektedir.

Ağız içi yaralarının çabucak geçmesine yardımcı olur.- Akciğerlerin temizlenmesini sağlayarak akciğerler kanserinden korur.

Boğazdaki mikropların temizlenmesini sağlar.

Balgam sökücüdür. Solunum yollarını rahatlatarak nefes alışverişini kolaylaştırır.

Güçlü antioksidan olan kozalak şurubu, kanser hücreleriyle savaşarak vücutta yayılmasına engel olmaktadır.

İç organları temizlediği için iç organların daha sağlıklı ve sorunsuz çalışmasını sağlamaktadır.

Stresi azaltarak sakinlik ve dinginlik vermektedir.

Sağlığa olan tüm faydalarının yanında cilt ve saç bakımında da oldukça ekilidir. Saç derisini besleyerek saçların daha sağlıklı ve canlı görünmesini sağlar. Saç diplerini güçlendirerek daha hızlı uzamaya yardımcı olmaktadır.

Kozalak şurubu ne kadar içilmeli?

Önemli bir not: Kozalak şurubunu günde 1 tatlı kaşığından daha fazla kullanmamaya özen gösterin. Bu şurubu klasik bir reçel ya da şerbet gibi görmeyin ve sadece fayda sağlamak için günde yalnızca 1 tatlı kaşığı tüketin. Aşırı tüketimlerinde mide bulantısı gibi bazı yan etkiler görülebilir.

Kozalak şurubunu hazırlamak için öncelikle henüz yeşil halde olan minik ve taze kozalaklara ihtiyacınız var. Bu nedenle daha çok ilkbahar-yaz aylarında yapılıyor ama hiç endişelenleyin onu dört mevsim aktarlardan ve doğal/organik ürünler satan online ve güvenilir mağazalardan alabilirsiniz. Artık kahverengi bir hal almış kozalaklar ile hazırlamaya ile asla çalışmamalısınız.

Kozalak şurubu tarifi

25-30 adet taze küçük yeşil kozalak

6 su bardağı su

4-5 su bardağı toz şeker (damak tadınıza göre artırıp azaltabilirsiniz)

1-2 tatlı kaşığı limon suyu

Kozalak şurubu tarifi nasıl yapılır?

Kozalak şurubu hazırlamak biraz meşakkatli bir iş, kabul ama sonunda verdiğiniz tüm emeğe değecek, emin olabilirsiniz.

Öncelikle kullanacağınız kozalakları tek tek güzelce yıkayın ve üzerine yapışan toz ve kirlerden kurtulun. Ardından kozalakları derin bir kaba alıp üzerine bolca su ilave edin ve bu şekilde 1 gün bekletin. Ertesi gün kozalakları bir tencereye alın ve yine üzerine bolca su koyup kaynatın. Kaynattığınız bu ilk suyu süzdürerek dökün ve hafif haşlanmış haldeki kozalakları yine tencereye aktarın. 6 su bardağı suyu ayrı bir yerde (kettle'da) kaynatın ve yaptığınız tüm işlemler sayesinde istenmeyen tüm kirlerinden arınan kozalakları yeniden bu ölçülü suyla kaynatmaya bırakın. Su kaynamaya başlayınca tencerenin kapağını yarım açık kalacak şekilde kapatın, ocağın altını da en kısığa alın. Bu şekilde 1,5-2 saat kadar pişmeye bırakın. Bu sürenin sonunda karışıma toz şekeri de ilave edin ve kıvam alana dek ara ara karıştırarak pişirin. Pişerken üzerinde oluşan köpüklenmeleri kepçeyle toplayıp atın. İstediğiniz gibi kıvam almaya başladığında içine limon suyunu da ekleyin ve biraz daha karıştırıp ocağın altını kapatın. Tenceredeki karışımı oda sıcaklığına gelene dek bekletin. Oda sıcaklığına gelince süzdürerek içinden kozalak tanelerini çıkarın. (Kozalak tanelerini içinde bırakmayı tercih edenler de var, bu konuda tercih sizin) Kozalak şurubunuzu kavanozlara pay edip kapaklarını hava almayacak şekilde kapatın.