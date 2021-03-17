Kozaklı Belediyesi memur alımına gidiyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilecek adaylar “Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği” hükümlerine göre alınacak. Adayların KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımaları da gerekiyor.

Adaylar sözlü sınava katılabilmek için başvuru esnasında istenilen belgeler ile birlikte 20/04/2021 tarihinden 22/04/2021 günü saat 17.00’ye kadar (mesai günlerinde 08.00 - 17.00 saatleri arasında) Belediyenin Yazı İşleri Müdürlüğü’ne müracaatta bulunmaları gerekiyor. Elektronik ortamda, Belediyemiz [email protected] e-mail adresine, şahsen veya iadeli taahhütlü posta yoluyla Kozaklı Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne de başvuruda bulunulabilecek.

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