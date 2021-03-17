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Ekonomi Kozaklı Belediyesi memur alımına gidiyor
Ekonomi

Kozaklı Belediyesi memur alımına gidiyor

Nevşehir Kozaklı Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam etmek üzere boş kadrolarına açıktan atama yoluyla muhasebeci, şoför ve memur alımı yapacak.

Yeniakit Publisher
2021-03-17 16:34:00 -
Kozaklı Belediyesi memur alımına gidiyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre 657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanununa  tabi olarak  istihdam  edilecek adaylar “Mahalli  İdarelere  İlk  Defa  Atanacaklara  Dair  Sınav  ve  Atama Yönetmeliği”  hükümlerine  göre alınacak. Adayların  KPSS  puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımaları da gerekiyor.

Adaylar sözlü sınava katılabilmek için başvuru   esnasında   istenilen   belgeler   ile   birlikte   20/04/2021   tarihinden 22/04/2021   günü   saat   17.00’ye   kadar   (mesai   günlerinde   08.00   -   17.00   saatleri   arasında) Belediyenin Yazı İşleri Müdürlüğü’ne müracaatta bulunmaları gerekiyor. Elektronik ortamda, Belediyemiz [email protected] e-mail adresine, şahsen  veya  iadeli  taahhütlü  posta  yoluyla  Kozaklı  Belediye  Başkanlığı  Yazı  İşleri Müdürlüğüne de başvuruda bulunulabilecek.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

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