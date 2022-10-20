Koza Altın’dan örnek projeler

Koza Altın İşletmeleri, CEO’su ve Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Çelik’le birlikte yepyeni bir kimlik ortaya koyarak bütün dikkatleri üzerine çekiyor.

Yeni dönem başladı

Çelik, göreve geldiği ilk günden itibaren “Milletin şirketinin imkânlarını milletle paylaşıyoruz” sloganıyla yepyeni bir dönem başlattı. Yerli şirket Koza Altın İşletmeleri, Çelik yönetiminde ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) bünyesinde Türkiye ekonomisine büyük katkı sağlamaya devam ederken, sosyal projeler konusunda “Koza Altın-millet el ele” mesajıyla örnek olmayı sürdürüyor.

Koza Altın İşletmeleri, son olarak 15 Temmuz şehitlerinin ve gazilerinin sayısı kadar üniversite öğrencisine burs verdi. Şehitlerin ve gazilerin evlatlarına yardımda bulundu. Koza Altın İşletmeleri’nin 15 Temmuz şehitlerinin ve gazilerinin sayısını da hatırlatan projesi büyük ses getirdi. Hain darbe girişimi gecesi şehit düşen 251 kahramanı temsilen 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı’nda ‘üniversite kazanmış hazırlık veyahut 1’inci sınıf mühendislik bölümlerinde okuyup sayısal alanda ilk 100 bine girmiş’ 251 gence 9 ay boyunca bin TL’lik burs verilmesi, 15 Temmuz’da gazi olan 2 bin 193 kahraman adına ‘üniversite kazanmış, tüm puanlarda 250 bine girmiş’ 2 bin 193 gence okula başlangıç yardımı olarak bin TL’lik destek sağlanması geniş yankı uyandırdı.

Onlar bizim de evladımız…

15 Temmuz Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Hakkı Turunç ve üyeleri, Mahmut Çelik’i makamında ziyaret ederek kendisine teşekkür plaketi verdi. Çelik “Şehitlerimizin ve gazilerimizin evlatları baş tacımız. Onların eğitimlerine katkı vermek görevimiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın gösterdiği istikamette milletin şirketlerinin imkânlarını milletimizle paylaşmaya devam etmek boynumuzun borcudur. Bu şirketlerin asıl sahibi millettir” dedi.