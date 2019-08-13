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Köz mısıra farklı bir yorum katmak istiyorsanız; buyurun fırında peynirli mısır

“Yaz aylarında mis gibi kokusuyla iştah kabartan köz mısırın yerini hiçbir şey tutmaz” diyorsanız; bir de bu tarifi deneyin!

13 Ağustos 2019 Salı 11:19
Köz mısıra farklı bir yorum katmak istiyorsanız; buyurun fırında peynirli mısır

Mısır ölçülü tüketildiğinde son derece faydalı besinlerden biridir. Haşlanmış ve köz olarak tüketilen mısır; salataların, çorbaların vazgeçilmezlerindendir. Sürekli aynı yöntemlerde mısır pişiriyorsanız bu kez tarifinizi değiştirmeye ne dersiniz?

İşte, fırında peynirli mısır

Malzemeler:

  • 5 adet mısır
  • Yarım su bardağı mayonez
  • 1 su bardağı parmesan peyniri ya da kaşar peyniri
  • 1 yemek kaşığı kırmızı toz biber
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 2 yemek kaşığı kıyılmış maydanoz 

Öncelikle işe fırını açarak başlayın. Siz mısırları hazırlarken fırın 200 derecede ısınmaya başlasın.

Tek bir mısırı saracak kadar alüminyum folyo kesin. Folyonun üzerine ise aynı boyutta yağlı kağıt serin.

Mısırı hazırladığınız kağıtların içerisine yerleştirin.

Mısırların üzerine baharat, mayonez ve peynirden serpin.

Folyo ile mısırları sarın.

Her mısır için işlemi tekrarlayın.

Folyoyla sardığınız mısırları tepsiye yerleştirin ve fırına sürün.

10-15 dakika boyunca mısırlarınızı pişirin.

Afiyet olsun.

Bu haberi okuduktan sonra mısır haşlama tekniğinizi gözden geçireceksiniz!

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Haber Tarihi: 13 Ağustos 2019 Salı 11:19
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