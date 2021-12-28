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Kadın - Aile Köz kırmızı biberden çorba nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Köz kırmızı biberden çorba nasıl yapılır?

Közlenmiş kapya biberden çorba tarifi | Kış mevsiminde sofraların olmazsa olmazıdır sıcacık çorbalar. Hem besleyici hem de leziz bir çorba tarifi arayanlar ise ‘Köz biber çorbası nasıl yapılır?’ sorusunu cevabını araştırıyor. Peki, köz biber çorbası için hangi malzemeler gerekli? Tam ölçülü közlenmiş biber çorbası tarifi

Yeniakit Publisher
2021-12-28 17:11:00 -
Köz kırmızı biberden çorba nasıl yapılır?

Hem lezzetli hem de besleyici bir tarif arıyorsanız doğru yerdesiniz. İşte, köz biber çorbası tarifi.

Közlenmiş kapya biberden çorba tarifi

Malzemeler:

5 adet kapya biber

1 adet domates

1 adet soğan

1 yemek kaşığı un

1 diş sarımsak

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı zeytinyağı

4-5 su bardağı sıcak su

Tuz

Karabiber

Köz kırmızı biberden çorba nasıl yapılır?

Leziz çorbayı yapmaya başlamak için öncelikle biberleri ve domatesi yıkayın.

Biberlerin üzerine birkaç delik açın. Domatesi ise ikiye kesin.

Biberleri ve domatesi yağlı kağıt serili tepsiye dizin.

Biberleri ve domatesleri fırında közleyin.

Közlenen biberlerin kabuklarını ayırın. Biberlerin tohumlarını çıkarmayı da unutmayın.

Domatesin de kabuklarını, çekirdeklerini ayırın.

Bir tencereye zeytinyağı ve tereyağını alın.

Yemeklik doğradığınız soğan ve sarımsağı tencereye alıp soteleyin.

Kavrulan soğanların üzerine közlediğiniz biberleri ve domatesi ekleyin.

Tencereye sıcak su ekleyin.

Çorba kıvam alınca blendardan geçirin.

Çorbaya tuz ve baharat ekleyin birkaç dakika daha kaynatın.

Çorbanızı kaşar peyniri ya da kıtır ekmekle servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.

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