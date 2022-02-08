Köz biber çorbası tarifi nasıl yapılır? Közlenmiş kırmızı biber çorbası tarifi

Közlenmiş kırmızı biber çorbası

Malzemeler

2 tane közlenmiş kırmızı biber

1,5 yemek kaşığı un

6 su bardağı su

1 çay bardağı süt

Sıvı yağ

Üzeri için;

Kaşar peyniri rendesi ( isteğe bağlı )

Közlenmiş kırmızı biber çorbası tarifi nasıl yapılır?

Kırmızı biber çorbası için ilk olarak unu kokusu çıkana kadar kavurun. Bu aşamada yağ kullanmıyayın. Kavurlan una közlenmiş biberleri ekleyin. (yazdan közleyip donducuya atılmış olan biberler kullanılabilir. isterseniz hazır kullanabilirsiniz ya da közmatikte közleyip kabuğunu soyup temizleyip kullanabilirsiniz ) Daha sonra biraz sıvı yağ ekleyip suyunu azar azar karıştırarak ekleyin. Un topaklanmasın diye kaynamaya bırakın. Biraz piştiği zaman blenderdan geçirin. Son olarak sütü ekleyip biraz daha kaynatın. Ocağı söndürdüğümüz zaman tuzunu ekleyin ve servis tabağına alıp üzerine kaşar peyniri rendesi serpiştirip sıcak sıcak servis edin. Afiyet olsun.