Koyunoloji uzmanı İrfan Değirmenci: Latife yapmıştık!
Halk TV ekranlarında, belediye binasına giren küçükbaş hayvanları sunma şekli ile sosyal medyada dalga konusu olan İrfan Değirmenci, Akit'in yaptığı habere kızarak, 'Latife yapmıştık.' dedi.
Küçükbaş hayvanların belediye binasına girme haberini 'seslendirme yaparak' ilginç bir şekilde sunan İrfan Değirmenci 'latife yapmıştık' dedi.
İrfan Değirmenci sosyal medyada dalga konusu oldu
CHP'nin finanse ettiği Halk TV'de ana haberleri sunan İrfan Değirmenci'nin belediye binasına giren küçükbaş hayvanların haberlerini sunma şekli sosyal medyada dalga konusu oldu.
'Küçükbaşlar isyanda' diyerek keçilerin haklarını savunmak için belediye binasına gittiğini söyleyen Değirmenci, küçükbaş hayvanların seslendirmesini yaptı.
'Yürüyün belediyeye gidiyoruz. Hayvan haklarını sormaya gidiyoruz. Bu böyle olmaz dediler. 'İçeri gireceğiz arkadaşlar' dedi koyun' ifadelerini kullanan Değirmenci'nin konuşması sosyal medya kullanıcıları tarafından dalga konusu oldu.
'Latife yapmıştık'
İrfan Değirmenci, bu haberlerin ardından Yeni Akit'e de göndermede bulunarak, 'Latife yapmıştık, gülüştük. Aklı dengemi kaybettiğimi söylüyorlar, Aklı dengemizi kaybetmedik.' dedi.
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