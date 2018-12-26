0553 313 94 23

Koyunlarını otlatmaya çıkan çobanın cesedi, yol kenarında bulundu

Adana'nın Sarıçam ilçesinde 3 gün önce hayvanlarını otlatmak için evden ayrılan ve bir daha haber alınamayan 69 yaşındaki çobanın cesedi, yol kenarında bulundu.

26 Aralık 2018 Çarşamba 17:30
Koyunlarını otlatmaya çıkan çobanın cesedi, yol kenarında bulundu

Adana''da, 3 gün önce koyunlarını otlatmaya çıktıktan sonra kaybolan Sait Tan'ın (69), cesedi bulundu.

Olay, Sarıçam ilçesine Baklalı Mahallesinde meydana geldi. Hayvancılık yaparak geçimini sağlayan Sait Tan, 3 gün önce hayvanlarını otlatmak için evden ayrıldı. Bir daha eve dönmeyen Tan'ın yakınları, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Aradan geçen süreye rağmen kendisinden haber alınamayan çobanın cesedi, yakınları tarafından Hacı Ömer Sabancı Organize Saniye Bölgesi otoyol kenarında bulundu. Sait Tan'ın ölüm nedeni, Adana Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsiyle belirlenecek. Savcılık soruşturma başlattı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 26 Aralık 2018 Çarşamba 17:30
  1. Adana
  2. Sarıçam
  3. Koyunlarını otlatmaya çıkan çobanın cesedi
  4. yol kenarında bulundu
  5. Sait Tan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "2018 Medya ve PR Ödülleri" sahiplerini buldu
    1. "2018 Medya ve PR Ödülleri"..
    2. Çin'de üniversitede patlama!
    3. Piyasalarda gün sonu
    4. AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması
    5. Düzce'de kar yağışı
    6. Köpeğe işkenceden yakalandı, cinayet..
    7. Saadet Partisi ilçe beldeye başkan..
    8. Borsa günü yükselişle tamamladı
    9. MOBİSAD'dan bandrol ücreti açıklaması
    10. Hatay'da zehir tacirlerine büyük..
    11. Hakan Çalhanoğlu'nun forma giydiği..
    12. Ankara'da korkutan yangın! Birden alev..
    13. Hakkari'de 43 kilo 586 gram uyuşturucu..
    14. AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması
    15. Ekrem İmamoğlu, Fikret Orman'ı ziyaret..
    16. Sınırda hareketlilik! Çok sayıda ZMA..
    17. AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması
    18. Steve Beleck, Balıkesirspor Baltok'tan..
    19. Rusya'dan kritik 'terörle mücadele'..
    20. Yalova’da otelin ruhsatsız barına..
    Ahlaksız soytarı, Peygamberimiz'e saldırdı!
    Ahlaksız soytarı, Peygamberimiz'e saldırdı!
    Rusya'dan ortalığı karıştıracak adım: Beni süreç dışına iterseniz...
    Rusya'dan ortalığı karıştıracak adım: Beni süreç dışına iterseniz...
    AGİ 2019 ne kadar olacak?
    AGİ 2019 ne kadar olacak?
    Skandal sözlerin altında ne yatıyor?
    Skandal sözlerin altında ne yatıyor?
    Ve beklenen açıklama geldi... Ankara'da okullar tatil edildi
    Ve beklenen açıklama geldi... Ankara'da okullar tatil edildi

    Günün Karikatürü

    26 Aralık 2018
    Sudan'a Türkiye karşıtı rüşvet teklifi! 'İlişkileri kesin, parayı alın'
    Sudan'a Türkiye karşıtı rüşvet teklifi! 'İlişkileri kesin, parayı alın'
    Ukrayna'da özgün saldırı ve elektronik harp helikopteri hizmete sunuldu
    Ukrayna'da özgün saldırı ve elektronik harp helikopteri hizmete sunuldu