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Koyunlarını çalmaya gelenlerden 1'ini öldürüp, 2'sini yaralayan çiftçi tutuklandı

Konya'nın Selçuklu ilçesinde koyunlarını çalmak için gelen hırsızlara av tüfeğiyle ateş eden ve birini öldüren Abdullah Karaboğa, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

14 Şubat 2019 Perşembe 18:10
Koyunlarını çalmaya gelenlerden 1'ini öldürüp, 2'sini yaralayan çiftçi tutuklandı

Konya'da koyunlarını çalmaya geldiğini öne sürdüğü Emre Uyanık'ı (28) av tüfeğiyle öldüren, Emre Apak (22) ve Ömer Ak'ı (28) da ağır yaralayan Abdullah Karaboğa (27), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olaya karıştığı şüphesiyle gözaltına alınan 5 kişi de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. 

Olay, dün saat 06.00 sıralarında, merkez Selçuklu ilçesi Akpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Abdullah Karaboğa, kendisi ve babası Tahsin Karaboğa'ya ait 13 koyunun 1,5 ay önce çalınması üzerine ağılda nöbet tutmaya başladı. İddiaya göre dün sabah Abdullah Karaboğa,34 LV 4161 plakalı otomobilin ağılın önüne geldiğini görüp, dışarı çıktı. Otomobilden inen 3 kişi ağıla doğru yürümeye başladı. Şüpheliler Karaboğa'yı fark edip hızla otomobile geri bindi. Abdullah Karaboğa ise kaçan 3 kişinin arkasından av tüfeğiyle ateş açtı. Hızla giden otomobil yaklaşık 200 metre ileride şarampole düştü. Otomobilin peşinden koşan Abdullah Karaboğa av tüfeğiyle şüphelilerden Emre Uyanık'ı bacaklarından, Emre Apak'ı vücudunun çeşitli yerlerinden, Ömer Ak'ı da gözünden vurdu. Ardından sağlık görevlileri ile jandarmaya haber verdi. Emre Uyanık, sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen olay yerinde yaşamını yitirdi. Ömer Ak ve Emre Apak ise ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. 2 yaralının da hastanedeki tedavilerinin devam ettiği belirtildi.

Olay yerinde jandarmaya teslim olan Abdullah Karaboğa, ilk ifadesinde 1,5 aydır kendilerine ait ağıldan 3 farklı zamanda 13 adet koyun çalındığını, mahallede koyun hırsızlığının arttığını bu nedenle ağılda nöbet tutmaya başladığını, otomobile ise kendisinin ateş ettiğini anlattı.

Cezaevinden yeni tahliye olmuş

Olayla ilgili soruşturmayı yürüten Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayda hayatını kaybeden Emre Uyanık'ın 2 ay önce cezaevinden tahliye edildiği, hırsızlık ve uyuşturucu madde kullanmak suçundan 4 kaydının bulunduğunu belirledi. Uyanık'ın üzerinde yapılan aramada ise uyuşturucu hap çıktığı bildirildi.

5 kişi daha gözaltına alındı

Olay sonrası çalışmalarını genişleten jandarma ekipleri, olay günü mahallede nöbet tutan ve silah sesleri üzerine olay yerine gelen Abdullah Karaboğa'nın babası Tahsin Karaboğa ile Ahmet B. Recep Ö. Seyfettin ve Dursun Ç.'yi de olaya karıştığı şüphesiyle gözaltına aldı.  Şüphelilerden Abdullah Karaboğa, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. 5 kişi de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Mahalleli, adliye önünde toplandı 

Akpınar Mahallesi'nde oturan yaklaşık 200 kişilik grup, şüphelilerin adliyeye getirilmesinin ardından adliye binası önünde toplantı. Grup adına açıklama yapan mahalle muhtarı Mustafa Kayahan, "3 aydır bu hırsızlardan çok çektik. Mahalleli nöbet tutmaya başladı. Koyunları çalıp çalıp gittiler. Onlar bu hırsızlığı yapmasaydı, bu tür bir olay belki de yaşanmayacaktı" dedi. Grup, basın açıklamasının ardından sessizce dağıldı.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 18:10
  1. Konya
  2. Selçuklu ilçesi
  3. Hırsızlık
  4. hırsızlara av tüfeğiyle saldırdı
  5. cinayet
  6. mahkeme
  7. tutuklama

YORUM YAZ

  • Nazım ZenginNazım Zengin29 dk önce
    Bir ülke düşünün ki hırsıza ceza veremeyen adalet hırsızdan kendini korumaya çalışan masum insanlara ceza kesiyor! Bu ülkenin kanunlarını İsrail meclisi mi yapıyor?

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