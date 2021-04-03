Koyun ve kuzuların buluştuğu anlar izleyenleri mest etti

Bafra ırkı koyunların yetiştirildiği Amasya’daki Gökhöyük Tarım İşletmesindeki koyun ve kuzuların buluşmasıyla da ortaya bu güzel görüntüler çıktı. Renkli anların yaşandığı o dakikalar havadan da kaydedildi.

Koyun ve kuzuların buluştuğu anlar havadan görüntülendi

Annelerin hepsi aynı görünse de yavrular annelerini kokusundan tanıdı. Koklaşmaların devamında anne ve yavruların buluşmaları ise görülmeye değerdi.

Karınlarını doyuran kuzular ve yavrularını koklayan koyunlar daha sonra bakımlarını itinayla yapan görevliler tarafından yeniden ağıllarına alındı.