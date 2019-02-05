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Köyün 'Robinson'u yeniden aday oldu

Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Büyükkışla köyünde, kış aylarında sadece eşiyle ikamet ettiği köyde muhtarlık yapan Durak Özdemir, yeniden muhtar adayı oldu.

05 Şubat 2019 Salı 12:05
Köyün 'Robinson'u yeniden aday oldu

Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Büyükkışla köyünde, kış aylarında sadece eşiyle kaldığı köyde muhtarlık yapan Durak Özdemir (73), üçüncü dönem için yeniden aday oldu.

Yaz aylarında 25 kişi oluyor

Yaklaşık 30 yıl önce yaşlıların ölmesi, gençlerin de göç etmesiyle boşalan, yaz aylarında nüfusu 25'e kadar çıkan 11 seçmenli Büyükkışlar köyünde, kış aylarında ise sadece muhtar Durak ve eşi Gülbeyaz Özdemir (70) kalıyor.

Sinema filmine konu olan Robinson Crusoe ve Cuma'nın adada tek başına kalma hikayelerini andıran "ıssız" bir yaşam süren Özdemir çifti, köydeki yalnızlıklarına da ortak oluyor. 

Kendilerini köyün "Robinson Crusoe ile Cuma"sı olarak adlandıran çift, köyün hem muhtarı hem de azası olarak görev yapıyor.

Köyde 2 dönemdir muhtarlık yapan Durak Özdemir, rakip çıkmadığı için 3'üncü dönem için yeniden aday oldu. Özdemir'in azalığını da yine eşi Gülbeyaz yapacak.

Köy ihtiyar heyetinde eşinin birinci aza olduğunu belirten Durak Özdemir, AA muhabirine, şu an için başka bir aday olmadığını söyledi. 

İki dönemdir muhtarlık yaptığını, bu görevin üçüncü kez de kendisine kalacağının görüldüğünü dile getiren Özdemir, "Köyün bekçiliğini de yapıyoruz. Her gün komşuların evlerini, kapı kilitlerini kontrol ediyorum. Önümüzde seçim var isteyen varsa muhtar olsun. Mecburiyet karşısında muhtar oluyoruz, aza oluyoruz, köylü de 'Sen köydesin, sen muhtar ol.' diyor." diye konuştu.

"İnşallah, komşular eşimi ister de ben kurtulurum"

Eşinin de muhtar olmak istediğini anlatan Özdemir, "Ben pek istemiyorum ama isterse olacak. Eşim şu an birinci aza. O aday olup seçilirse ben birinci aza olurum. İnşallah, komşular eşimi ister de ben kurtulurum. Ben de ona şoförlük yaparım." ifadelerini kullandı. 

Gülbeyaz Özdemir de kışın komşularının köyden gittiğini belirterek, "Genelde yaşlı oldukları için soba yakamıyorlar, onun için kışın gidip yazın geliyorlar. Biz de komşularımızın bir an önce gelmesini bekliyoruz." dedi.

Muhtar olmak istediğini aktaran Özdemir, ancak kesin kararını vermediğini ifade etti.

Anne ve babasını ziyarete gelen Hüseyin Özdemir ise Balıkesir'de yaşadıklarını, anne ve babası köyde yalnız yaşadıkları için ziyarete geldiklerini kaydetti. 

Özdemir, "Özlem bizi buralara getirdi, anne ve babamıza sürpriz yaptık. Bizim geleceğimizi bilmiyorlardı. Köyde yalnız yaşıyorlar, biz de bundan dolayı üzülüyoruz, sık sık ziyarete gelmek istiyoruz ama işlerden dolayı gelemiyoruz." şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 05 Şubat 2019 Salı 12:05
  1. Yozgat
  2. Balıkesir
  3. Robinson Crusoe
  4. Sorgun ilçesi
  5. yerel seçim

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