Koyun hırsızları kıskıvrak
Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde, 100 koyun çaldıkları öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı.
Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Çopurlu Mahallesi Çiviçukur mevkisindeki bir çiftlikten 100 koyun çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı. Bölgedeki hayvan dışkılarını takip ederek koyunların yerini belirlemeye çalışan ekipler, çevredeki güvenlik kameralarını da inceledi. Çalışmalar sonucu hırsızlığı gerçekleştiren şüphelilerin Suriye uyruklu Faez A. ve Abdullah A. olduğunu belirledi. Şüpheliler, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Emirler Mahallesi'nde bulunan koyunlar sahibine teslim edildi.