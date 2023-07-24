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Siyaset Koyun can derdinde kasap et derdinde! Koltuğu sallanan Bay Kemal’den yeni̇ vaat
Siyaset

Koyun can derdinde kasap et derdinde! Koltuğu sallanan Bay Kemal’den yeni̇ vaat

Yeniakit Publisher
2023-07-24 14:30:00 -
Koyun can derdinde kasap et derdinde! Koltuğu sallanan Bay Kemal’den yeni̇ vaat

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Ülkemizin tapu senedi Lozan’ın mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, İsmet İnönü’yü ve milli mücadele kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyor, Lozan Barış Antlaşması’nın 100. yılını kutluyorum. Bu zaferin, mutlaka ama mutlaka resmi bayram olarak kabul edilmesini sağlayacağız” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Ülkemizin tapu senedi Lozan’ın mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, İsmet İnönü’yü ve milli mücadele kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyor, Lozan Barış Antlaşması’nın 100. yılını kutluyorum. Bu zaferin, mutlaka ama mutlaka resmi bayram olarak kabul edilmesini sağlayacağız” dedi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Lozan Barış Antlaşması’nın 100. yıl dönümünü dolayısıyla bugün Twitter hesabında bir mesajı yayınladı. Kılıçdaroğlu, mesajında şunları kaydetti:

“Ülkemizin tapu senedi Lozan’ın mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, İsmet İnönü’yü ve milli mücadele kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyor, Lozan Barış Antlaşması’nın 100. yılını kutluyorum. Bu zaferin, mutlaka ama mutlaka resmi bayram olarak kabul edilmesini sağlayacağız.”

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