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Köylüler su araması yapan iş makinesinin geri çekilmesine tepki gösterdi

Karabük’ün Yenice ilçesine bağlı Değirmenyanı köyünde kaynak suyu araması yapan iş makinesinin geri çekilmesine köylüler tepki gösterdi.

30 Ağustos 2019 Cuma 23:30
Köylüler su araması yapan iş makinesinin geri çekilmesine tepki gösterdi

Karabük’ün Yenice ilçesine bağlı Değirmenyanı köyünde kaynak suyu araması yapan iş makinesinin geri çekilmesine köylüler tepki gösterdi.


31 Mart seçimlerinin ardından Değirmenyanı köyü muhtarlığına seçilen İhsan Kurt, vatandaşların desteği ile köy sınırları içerisinde içme suyu arama çalışması başlattı. Muhtar Kurt, azaları ile belirledikleri bir bölgede su kaynağını bulduktan sonra kurumlardan izin alarak gerekli çalışmaları başlatmak için İl Özel İdaresine ait iş makinesini köyüne getirtti. Yortan beldesine bağlı Çengeller Mahallesi sakinleri, sınırları dışında yapılan su arama faaliyetlerine karşı çıktı. Yaşanan durum üzerine Değirmenyanı köyü sınırları içerisinde su arama çalışması yapan iş makinesi geri çağrıldı. Çalışmaların durdurulmasına tepki gösteren Değirmenyanı köyü sakinleri, iş makinesinin önünde toplanarak tepki gösterdi. Sınırları içerisindeki suları kullanamamaktan ve iş makinesinin görevini tamamlamadan köyden ayrılmasından şikayetçi olan köylüler, makinenin önünü kapattı. Köy Muhtarı İhsan Kurt’un vatandaşların sakin olmasını istemesi ve iş makinesinin tekrar geri gelmesi için gerekli çalışmaları yapacağına dair söz vermesi üzerine kalabalık dağıldı.

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Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 23:30
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