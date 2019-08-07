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Köylüler çini sanatını doğada yaparak geçimlerini sağlıyorlar

Kütahya’nın Aslanapa ilçesi Bezirgan köyünde yaşayan kadınlar el emeği göz nuru çinileri doğada yaparak geçimlerini sağlıyorlar.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 09:24
Köylüler çini sanatını doğada yaparak geçimlerini sağlıyorlar

Kütahya’nın Aslanapa ilçesi Bezirgan köyünde yaşayan kadınlar el emeği göz nuru çinileri doğada yaparak geçimlerini sağlıyorlar.


Kütahyalı iş adamı ve çini kabartma dalında ün yapmış devlet sanatçısı ünvanını alan Mustafa Karaağaç, " Çini sanatını köy ve şehir merkezindeki atölyem dekadınlara öğretip el emeği göz nuru ürünlerimizi yurt içi ve yurt dışı müşteri ve iş ortaklarımıza sunuyoruz" dedi.


Çini yapmaya 9 yaşında amatör olarak başladığını belirten Karaağaç, " 4 yıl çıraklık eğitiminden sonra tam manası ile 25 yıldır çinicilik ile uğraşmaktayım. Eşim Saniye Karaağaç ile beraber 14 yıl önce profosyenel bir şekilde üretime başladık. Kütahya’nın Aslanapa ilçesi Bezirgan Köyünde yaşayan kadınlarımız hem istihdam hem de Kütahya’lı olarak el emeği göz nuru çinileri işlemek ve öğrenmek yeni nesillere aktarmakistediklerini söylediler. Bende onlara destek olmak ve benim için önemli olan fabrika ürünü değil, bizzat el emeği olarak işlenen çinileri halkımızla buluşturmak için bu yola baş koyduk. Güzel işler başarmaya gayret gösteriyoruz. Önemli olan kısa sürede güzel işler başarmak. Çini sanatının devamlılığını sağlamak ve Kütahya’ya has olan çiniyi bir ömür yaşatmaya çalışmak istiyoruz"diye konuştu.


Öğrencilerden çini yapan Şerife Tayfur, yaptığı açıklamada, " Biz halk eğitimin açtığı kurslarda kaba taslakçiniyi öğrendik.Farklı modelleri çini ustamız öğretti. Şükür ki kısa zamanda öğrendik. Çinicilik bizim için bir meslek hemde evimize destek oluyoruz. Doğada çini yapmak insanı mutlu ediyor. Adeta insan huzur buluyor. Devletimizdençiniciliğe destek vermesini istiyoruz. Çini Kütahya’ya has ve özellikle toprağından kaynaklanıyor. Çini yapmaya başlayan bırakamaz bağımlı hale gelir. Çini öğreticimiz bize özel kabartmayı öğretti. İlk yaptığımız tabakları hediye etti. Kendisine teşekkür ediyorum " dedi.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 09:24
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