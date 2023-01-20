  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Köylerin kabusu olan hırsız yakalanarak cezaevine gönderildi
Yerel

Köylerin kabusu olan hırsız yakalanarak cezaevine gönderildi

Düzce’de köylerden hırsızlık yapan şahıs, jandarma ekiplerinin yaptığı çalışma ile yakalanarak çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2023-01-20 16:09:00 -
Köylerin kabusu olan hırsız yakalanarak cezaevine gönderildi

Düzce’de köylerden hırsızlık yapan şahıs, jandarma ekiplerinin yaptığı çalışma ile yakalanarak çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

Düzce’nin Gümüşova İlçesinde çeşitli zamanlarda birçok köyde hırsızlık ihbarları üzerine Düzce Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Gümüşova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

Ekipler yaptıkları titiz ve detaylı çalışma sonucunda hırsızlıkları U.Ö. isimli şahsın yaptığını belirledi. Daha öncede çeşitli suçlardan sabıkası bulunan şahsı ekipler, yaptıkları operasyon ile kıskıvrak yakaladı.

Cezaevine gönderildi

Şahıs gözaltına alınarak götürüldüğü Jandarma Komutanlığında tamamlanan işlemlerinin çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Polis hırsızlığı böyle çözdü! Flaş bellek ile ortaya çıkan gerçek
Polis hırsızlığı böyle çözdü! Flaş bellek ile ortaya çıkan gerçek

Yaşam

Polis hırsızlığı böyle çözdü! Flaş bellek ile ortaya çıkan gerçek

Hırsızlar köyün kabusu oldu! Araçla gelip eşyaları yüklediler
Hırsızlar köyün kabusu oldu! Araçla gelip eşyaları yüklediler

Yerel

Hırsızlar köyün kabusu oldu! Araçla gelip eşyaları yüklediler

Hepsini tek tek kokladı | Hırsızdaki cesarete bakın!
Hepsini tek tek kokladı | Hırsızdaki cesarete bakın!

Yaşam

Hepsini tek tek kokladı | Hırsızdaki cesarete bakın!

"Pes" dedirten görüntü!

Gündem

"Pes" dedirten görüntü!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23