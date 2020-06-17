Köylerde altyapı çalışmaları devam ediyor

Karabük İl Özel İdare Genel Sekreteri Mehmet Uzun, köylerde ki alt ve üstyapı çalışmalarının aralıksız devam ettiğini, çalışmaların bittiğinde de köylerin daha modern bir görünüme kavuşacağını söyledi.

Karabük merkez ve ilçelerinde bulunan tüm köylerde, alt yapı ve üst yapı sistemlerinde sorun yaşanmaması için gayretli bir çalışma içerisinde olduklarını belirten Uzun, "Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 tedbirleri kapsamında, işlerimizin aksamamasına dikkat ederek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu bağlamda Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğümüz dahil olmak üzere tüm birimlerimiz ilimiz merkez ve ilçe köylerinde özverili ve gayretli bir şekilde çalışmalarına devam ediyor" dedi.

Her yıl belirlenen programlar çerçevesinde çalışmalara başlandığını ve hedeflere ulaşıldığını ifade eden Uzun, şunları kaydetti:

"Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü olarak 2020 yılının ilk altı ayında, 2019 yılında ihale ile alınan yaklaşık 50 bin metre içme suyu ve kanalizasyon borusunun bu yıl yaklaşık 10 bin metresi yer altına döşendi. Su deposu ve ihalesi yapılacak yerlerin depo zemin çalışmaları hazırlanıyor. Güneş enerjisi sistemi çalışmaları devam ediyor, sondaj çalışması yapılacak yerlerin jeofizik etütleri yapılıyor. İl genelindeki köylerimizde; su tıkanıklığı arızası, menfez, kolektör hattı, kanalizasyon hattı, içme suyu isale hattı çalışmaları gibi birçok alanda ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Bunların yanı sıra anlık arızalara da zamanında müdahale ederek vatandaşlarımızın sorunlarını çözüyoruz."

Yapılan bu işlerin hepsinin ekip ve koordineli bir şekilde çalışmayla gerçekleştiğini sözlerine ekleyen Uzun, "Tüm birimlerimiz kendi içerisinde sistemli bir çalışma var. Güzel bir ekip ruhu disiplini ile çalışan tüm personellerimize çalışmalarında kolaylıklar diliyorum" diye konuştu.