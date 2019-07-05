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Köyde kurdukları takımla bowling şampiyonu oldular

- Samsun'da, bir köyde bulunan Tekkeköy Bahattin Sevim Köksal Anadolu Lisesinin öğrencileri, iki yıl önce beden eğitimi öğretmenleri Nihat Uysal'ın tavsiyesiyle oynamaya başladıkları bowlingde kurdukları takımla ilk yıl Türkiye ikincisi, bu yıl ise şampiyon olmayı başardı - Nihat Uysal: "Kız takımımızla ilgili büyük hedeflerimiz var. Çalışmalarımızı devam ettirip milli takım kadrosuna gireceklerine inanıyorum"

05 Temmuz 2019 Cuma 11:30
Köyde kurdukları takımla bowling şampiyonu oldular


SAMSUN (AA) - FATİH MEHMET KÜRKÇÜ - Samsun'da, bir köyde bulunan Tekkeköy Bahattin Sevim Köksal Anadolu Lisesinin öğrencilerinin oluşturduğu bowling takımı, iki yıllık geçmişleri olmasına rağmen Türkiye şampiyonluğuna ulaşmayı başardı.

Merkeze yaklaşık 35 kilometre uzaklıktaki Tekkeköy Bahattin Sevim Köksal Anadolu Lisesinde 2 yıl önce beden eğitimi öğretmeni Nihat Uysal'ın tavsiyesi üzerine kız bowling takımı kuruldu.

Çalışmalara başlayan öğrenciler, geçen yıl katıldıkları Türkiye Liseler Arası Bowling Şampiyonası'nda ikincilik elde etti.

Bu yıl da Samsun'da 10-12 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen şampiyonaya katılan Tekkeköy Bahattin Sevim Köksal Anadolu Lisesi kız bowling takımı, geçen yıl az bir farkla birinciliği kaptırdıkları Mersin Tevfik Fikret Anadolu Lisesini yenerek şampiyonluğa ulaştı.

Nihat Uysal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okullarının Tekkeköy ilçesine bağlı Kışla Mahallesi'nde bulunduğunu, ders saatleri dışında ve hafta sonları bowling salonuna giderek antrenman yaptıklarını söyledi.

Çocukların emeklerinin karşılığını bu yıl yapılan Türkiye şampiyonasında aldıklarını dile getiren Uysal, ülke genelinden 40 takım arasından şampiyon olmanın kendilerini mutlu ettiğini vurguladı.

Finalde geçen yılın şampiyonu Mersin Tevfik Fikret Anadolu Lisesi ile karşılaştıklarını belirten Uysal, "Erkek takımımız ise dördüncü oldu. Kız takımımızla ilgili büyük hedeflerimiz var. Çalışmalarımızı devam ettirip milli takım kadrosuna gireceklerine inanıyorum." dedi.

Kırsal bir yerleşimdeki okulun zorlukları aşarak bu başarıyı kazanmasının çok daha anlamlı olduğuna işaret eden Uysal, "Bazı öğrencilerimiz önce belirli mesafeyi yürüyüp daha sonra servise binip birkaç araç değiştirerek bowling salonuna gelebildi. Çoğu öğrencimiz köyden geliyor. Ev, tarla ve bağ bahçe işleri de olabiliyor. Ona rağmen fırsat buldukları her an ailelerinden de izin alarak çalışmalara katıldılar." diye konuştu.

Okul müdürü İrfan Bulat ise öğrencileriyle gurur duyduğunu dile getirerek, elde edilen başarının kırsalda bulunan bir okulun olumsuzluklara rağmen çok çalışarak neler yapabileceğini gösterdiğini aktardı.


- Milli takım formasıyla ter dökmek istiyorlar


Okulun 11. sınıf öğrencisi Buket Şen de bowlinge iki yıl önce beden eğitimi öğretmenlerinin tavsiyesiyle başladığını anlattı.

Bowlingi severek yaptığını belirten Buket Şen, "Başarılı olmak için çok çaba sarf ettik. Geçen yıl ikinci olmuştuk ama bu yıl daha çok çalışarak şampiyonluğa ulaştık. Bowlingde milli olmak istiyorum. Takım olarak kendimizi daha çok geliştirmek istiyoruz. Hocalarımızın da desteğiyle büyük hedeflerimiz var." ifadelerini kullandı.

10. sınıf öğrencisi Şükran Bozdemir de daha önce hiç bowling oynamadığına dikkati çekerek, "Köyde oturuyoruz ve geliş gidişimiz zor oluyor. Bu zorluklara rağmen güzel şeyler başarabildik. Kırsal bir okulda bu derece başarılı olmak önemli. Gelecekte milli takıma girmeyi istiyoruz." dedi.

11. sınıf öğrencisi Melisa Sarılar ise takım olarak şampiyonluğu çok istediklerini, bunu başarmak için de çok çalıştıklarını kaydetti.



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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 11:30
  1. bowling
  2. kız bowling takımı
  3. Liseler Arası Bowling Türkiye Şampiyonası
  4. Samsun
  5. Tekkeköy Bahattin Sevim Köksal Anadolu Lisesi

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