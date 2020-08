Köyde kestikleri kurbanlıkların etini her aileye eşit şekilde dağıtıyorlar

Şırnak'ın Geçitboyu köyünde 300 yıllık sürdürülen gelenekle et almayan ev kalmıyor - Köy muhtarı Şemsettin Zeyrek: - "250 evin her birine yaklaşık 5 kilogram et düşüyor. Kurban kesen de kesmeyen de eşit şekilde pay alıyor"