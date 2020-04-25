  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Köyde imece usulü sulama kanalı temizliği

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Bey Köyünde sulama kanallarının temizliği imece usulü gerçekleştirildi.

2020-04-25 12:16:02 -
Köyde imece usulü sulama kanalı temizliği

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Bey Köyünde sulama kanallarının temizliği imece usulü gerçekleştirildi.


Kanal temizliği için bir araya gelen köylüler, açık sulama kanalı kenarındaki yabani otları ve kanal içlerini temizlediler.


Köy halkıyla el ele vererek yaklaşık 2 kilometre uzunluğundaki sulama kanallarının temizliğini tamamladıklarını söyleyen Köy Muhtarı Tuncay Kocabaş, kanal temizleme çalışmalarına katılan köylülere teşekkür etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 model Renault Kangoo
Satılık 2015 model Renault Kangoo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı