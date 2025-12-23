Köy okulu öğrencileri Niğde’yi keşfediyor

Yaklaşık iki hafta önce başlatılan çalışma kapsamında, köy okullarında öğrenim gören çocuklar belirlenen gruplar halinde Niğde merkezine getiriliyor. Daha önce kent merkezini görme fırsatı bulamayan öğrenciler, gün boyu süren etkinliklerle hem eğleniyor hem de kenti yakından tanıma imkânı elde ediyor.

Program çerçevesinde öğrenciler, öğretmenleri ve gençlik merkezi ekipleri eşliğinde Niğde’nin önemli tarihi noktalarını ziyaret ediyor. Niğde Kalesi, Rahmaniye Camii, Alaaddin Camii ve Bedesten Müzesi’ni gezen çocuklar, kentin geçmişine dair bilgi ediniyor. Gezi programının ardından sinema etkinliği düzenlenirken, günün devamında alışveriş merkezinde yemek yeniliyor ve oyun alanlarında vakit geçiriliyor.

Projenin ilk haftasında Ağcaşar Köyü’nden öğrenciler etkinliğe katılırken, ikinci haftada Elekgölü, Mahmatlı ve Üskül köylerinden gelen çocuklar Niğde’yi gezdi. Uygulama, İl Milli Eğitim Müdürlüğü aracılığıyla okul idarecilerinin belirlediği öğrencilerle devam ediyor.

Niğde Şehit Ramazan Konuş Gençlik Merkezi Müdürü Hüseyin Ceylan, projenin amacının köy okullarındaki öğrencileri şehir merkeziyle buluşturmak olduğunu belirtti.

Ceylan, “Bi Niğde mi Yapsak? projemizde amacımız, daha önce Niğde merkezde gezi ya da herhangi bir faaliyette bulunmamış gençlerimizi şehrimize getirmek. Niğde'nin tarihi ve kültürel yapısını tanıtmak için belirlediğimiz alanlarda bir gezi programı oluşturduk. Niğde Kalesi, Rahmaniye Camii, Alaaddin Camii ve Bedesten Müzesi'ni gezdik. Şu an sinema etkinliğimizi gerçekleştiriyoruz. Ardından AVM'de yemek yiyeceğiz, oyun oynayacağız ve çocuklarımızı uğurlayacağız. Hedefimiz Niğde'deki tüm köy okullarına ulaşmak, en uzaktaki köylerdeki öğrencilerimizi şehir merkezine getirerek onlarda tarih ve kültür bilinci oluşturmak, sosyal hayata katılımlarını sağlamak” dedi.

Sabah saatlerinden itibaren çocukların heyecanının gözlerinden okunduğunu ifade eden Ceylan, “Yaklaşık üç saattir birlikteyiz. Şu an çok mutlular, çok heyecanlılar. Bize aktardıkları duygular, gözlerindeki sevinç bu projenin ne kadar doğru ve anlamlı olduğunu gösteriyor. Biz de bu mutluluğa ortak olduğumuz için çok mutluyuz” ifadelerini kullandı.