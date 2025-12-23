  • İSTANBUL
Eğitim
Fedakar öğretmenler kapı kapı dolaştı: Ahırdan sınıfa eğitim köprüsü

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Fedakar öğretmenler kapı kapı dolaştı: Ahırdan sınıfa eğitim köprüsü

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde "Eğitimde feda edilecek tek bir fert yoktur" diyen gönüllü öğretmenler, dondurucu soğuğa rağmen köy köy, ev ev gezerek okuldan uzak kalan 20 öğrenciyi yeniden sınıflarına kazandırdı. Milli Eğitim Müdürü ve öğretmenlerin ahırlara kadar giderek yürüttüğü ikna çalışmaları, yarım kalan hayalleri yeniden yeşertti.

Foto - Fedakar öğretmenler kapı kapı dolaştı: Ahırdan sınıfa eğitim köprüsü

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde, çeşitli imkansızlıklar veya ailevi nedenlerle eğitimine ara veren çocuklar için tarihi bir dayanışma örneği sergileniyor. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde başlatılan seferberlik kapsamında, özellikle Göldüzü köyünde yoğunlaşan devamsızlık sorunu için gönüllü öğretmenler ve köy muhtarı el ele verdi.

Foto - Fedakar öğretmenler kapı kapı dolaştı: Ahırdan sınıfa eğitim köprüsü

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde gönüllü öğretmenler, görev yaptıkları köyde ev ev gezerek çeşitli nedenlerle eğitimine devam edemeyen 20 öğrenciyi yeniden okula kazandırdı. Köylerde okula gitmeyen kız ve erkek öğrencilerin yeniden eğitime kazandırılması için çalışma başlatan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, en fazla devamsız öğrencinin Göldüzü köyünde olduğunu tespit etti. Bunun üzerine İlçe Milli Eğitim Müdürü Emre Yılmaz, Göldüzü Köyü Ortaokulu'ndaki gönüllü öğretmenler ve köy muhtarı Cahit Erçetin, bu öğrencilerin okula dönmesini sağlamak için çalışma başlattı. Soğuk havaya rağmen ev ziyaretleri gerçekleştiren Yılmaz, öğretmenler ve muhtar Erçetin, "eğitimde feda edilecek tek bir fert yoktur" anlayışıyla devamsız öğrencileri ve ailelerini ikna etmeye çalıştı. Bu sayede 20 çocuğu yeniden okula kazandıran öğretmenler, son olarak ikna ettikleri 8'inci sınıf öğrencileri Onur Oruçlu ve Evin Ergün'ün kaydını yaparak sınıflarına yerleştirdi.

Foto - Fedakar öğretmenler kapı kapı dolaştı: Ahırdan sınıfa eğitim köprüsü

Öğretmenlerle köyde aile ziyareti yapan Yılmaz, ilçede okula devam etmeyen çocuklarla ilgili yürüttükleri çalışma kapsamında köylerde tarama yaptıklarını söyledi. Bu çalışmalarla devamsız öğrenci konusunda en büyük problemin Göldüzü Köyü Ortaokulu'nda yaşandığını tespit ettiklerini anlatan Yılmaz, şöyle konuştu: "Köyde 35 devamsız öğrenci olduğunu tespit ettik. Okul bünyesinde öğretmenler ve muhtardan oluşan bir komisyon kurarak çalışmalara başladık. İlk etapta 17 çocuğumuzu okula kazandırdık. Bugün köydeki gezilerle 3 çocuğumuzu daha okula kazandırmamızla bu sayı 20 oldu. 15 kişi daha var. Köyün dışındaki 6 kişiye tebligat gönderdik. Adilcevaz'da son 2 ayda okula kazandırma oranımız yüzde 30-40 civarında." “ÖĞRENCİLERİMİZİ EĞİTİME KAZANDIRMAK BİZİM İÇİN EN BÜYÜK KEYİF OLUYOR” Yılmaz, hava şartlarına bakmadan tüm ailelere ulaşmaya çalıştıklarını belirterek, şöyle devam etti: "Ekibimle hafta içi, hafta sonu hep bu köyde oldum. Bazen yağmurda tek tek velilerimizin kapısını çaldık, birebir görüşmeler yaptık, çaylarını içtik bazen de ahırlarına gittik. Öğrencilerimizi oradan almaya çalıştık. 'Eğitimde kaybedilecek bir tek fert bile yoktur' anlayışıyla muhtarımızın, okul idaremizin ve bize inanan velilerimizin desteğiyle öğrencilerimizi okula kazandırdık. Bir öğrenci bile kalmayıncaya kadar öğrencilerimizi okula kazandırmak için çaba göstereceğiz. Diğer köylerimizde de sayı bir bile olsa o evlerimizin kapısını çalacağız, öğrencilerimizi okula ve Türkiye'nin eğitimine kazandıracağız. Maarif Eğitim Modeli çerçevesinde iyi bir birey ve iyi bir insan olmaları için elimizden geleni yapacağız." Karşılaştıkları zorluklara rağmen ikna çalışmalarından vazgeçmediklerini kaydeden Yılmaz, "Velilerimizin bazı tavırları bizi zorlasa da vazgeçmiyoruz. Bir evin kapısını 3-4 defa çaldığımız oluyor ama o öğrencimizi eğitime kazandırmak bizim için en büyük keyif oluyor. Üşüsek de zorlansak da zamanımızı versek de öğrencilerimiz okula geldiğinde çok mutlu oluyoruz." dedi.

Foto - Fedakar öğretmenler kapı kapı dolaştı: Ahırdan sınıfa eğitim köprüsü

“KIZIMA SÖZ VERDİM” Velilerden Fatih Ergün ise kızının birkaç gündür okula gitmediğini belirterek, "Kızımın devamsızlığı vardı. Müdürümüz öğretmenlerle gelip ikna etti. Evin'i yeniden okula gönderdik. İnşallah bir daha bu sorun olmaz. Kızım okula devam edecektir. Mesafeden dolayı okula gitmiyordu. Kızıma söz verdim ve bundan sonra onun için elimden geleni yapacağım. Hangi okulu kazanırsa göndereceğim." diye konuştu. Baba Tahir Oruçlu da oğlunun bir aydır okula gitmediğini dile getirerek, "Müdürümüz öğretmenlerle gelip oğlumu ikna etti. Oğlum okula devam edecek." ifadesini kullandı. Onur Oruçlu da uzun süredir okula gitmediğini anlatarak, "Öğretmenlerim gelerek bizi ikna etti. Şimdi öğretmenlerimin yanındayım, arkadaşlarımla buluştum. Artık eğitimime devam edeceğim. Bunun için çok mutluyum. Herkese çok teşekkür ediyorum. Herkesin de eğitimine devam etmesini istiyorum." değerlendirmesinde bulundu. Evin Ergün de bir süre önce eğitimine ara verdiğini ancak evlerine gelen öğretmenlerinin okula gelmesi için kendisini ve ailesini ikna ettiğini söyledi. Bundan sonra okulunu aksatmayacağını belirten Ergün, "Okula geldiğimde arkadaşlarımla sohbet ettim. Eğitimime devam edeceğim. Elimden geleni yapacağım ve derslerime çalışacağım." diye konuştu.

