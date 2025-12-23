Fedakar öğretmenler kapı kapı dolaştı: Ahırdan sınıfa eğitim köprüsü

Öğretmenlerle köyde aile ziyareti yapan Yılmaz, ilçede okula devam etmeyen çocuklarla ilgili yürüttükleri çalışma kapsamında köylerde tarama yaptıklarını söyledi. Bu çalışmalarla devamsız öğrenci konusunda en büyük problemin Göldüzü Köyü Ortaokulu'nda yaşandığını tespit ettiklerini anlatan Yılmaz, şöyle konuştu: "Köyde 35 devamsız öğrenci olduğunu tespit ettik. Okul bünyesinde öğretmenler ve muhtardan oluşan bir komisyon kurarak çalışmalara başladık. İlk etapta 17 çocuğumuzu okula kazandırdık. Bugün köydeki gezilerle 3 çocuğumuzu daha okula kazandırmamızla bu sayı 20 oldu. 15 kişi daha var. Köyün dışındaki 6 kişiye tebligat gönderdik. Adilcevaz'da son 2 ayda okula kazandırma oranımız yüzde 30-40 civarında." “ÖĞRENCİLERİMİZİ EĞİTİME KAZANDIRMAK BİZİM İÇİN EN BÜYÜK KEYİF OLUYOR” Yılmaz, hava şartlarına bakmadan tüm ailelere ulaşmaya çalıştıklarını belirterek, şöyle devam etti: "Ekibimle hafta içi, hafta sonu hep bu köyde oldum. Bazen yağmurda tek tek velilerimizin kapısını çaldık, birebir görüşmeler yaptık, çaylarını içtik bazen de ahırlarına gittik. Öğrencilerimizi oradan almaya çalıştık. 'Eğitimde kaybedilecek bir tek fert bile yoktur' anlayışıyla muhtarımızın, okul idaremizin ve bize inanan velilerimizin desteğiyle öğrencilerimizi okula kazandırdık. Bir öğrenci bile kalmayıncaya kadar öğrencilerimizi okula kazandırmak için çaba göstereceğiz. Diğer köylerimizde de sayı bir bile olsa o evlerimizin kapısını çalacağız, öğrencilerimizi okula ve Türkiye'nin eğitimine kazandıracağız. Maarif Eğitim Modeli çerçevesinde iyi bir birey ve iyi bir insan olmaları için elimizden geleni yapacağız." Karşılaştıkları zorluklara rağmen ikna çalışmalarından vazgeçmediklerini kaydeden Yılmaz, "Velilerimizin bazı tavırları bizi zorlasa da vazgeçmiyoruz. Bir evin kapısını 3-4 defa çaldığımız oluyor ama o öğrencimizi eğitime kazandırmak bizim için en büyük keyif oluyor. Üşüsek de zorlansak da zamanımızı versek de öğrencilerimiz okula geldiğinde çok mutlu oluyoruz." dedi.