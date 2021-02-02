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Eğitim Köy okulları haftanın kaç günü açık olacak?
Eğitim

Köy okulları haftanın kaç günü açık olacak?

Köy okullarında öğrenciler haftanın kaç günü okula gidecek? Koronavirüs salgını sebebiyle ara verilen yüz yüze eğitim 15 Şubat’tan itibaren köy okullarında yeniden başlıyor. Peki, köy okullarında okuyanlar haftanın kaç günü okula gidecek? Köy okulları kaçıncı sınıflar okula gidecek?

Yeniakit Publisher
2021-02-02 10:34:00 -
Köy okulları haftanın kaç günü açık olacak?

Köy okullarında kaçıncı sınıflar açılacak? Koronavirüs salgını sebebiyle Türkiye’de 23 Mart 2020’den bu yana uzaktan eğitim alışkanlığının oluşmasına yol açtı. Milyonlarca öğrenci 23 Mart-19 Haziran tarihleri arasında uzaktan eğitime katıldı. 31 Ağustos Pazartesi günü de 2020-2021 eğitim öğretim yılı uzaktan eğitimle başladı. Tüm yurtta 21 Eylül’de kademeli olarak yüz yüze eğitime geçilmeye başlandı. Ancak artan vakalar sebebiyle 20 Kasım’da yüz yüze eğitime ara verildi. İkinci yarıyıl 15 Şubat’ta başlayacak. Milyonlarca kişi ikinci yarıyılda hangi sınıfların yüz yüze eğitime başlayacağını merak ediyordu. Konu hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, köy okullarında 15 Şubat’ta yüz yüze eğitimin başlayacağını ifade etti. Peki, 15 Şubat’ta kaçıncı sınıflar okula gidecek?

Köy okulları haftanın kaç günü açık olacak?

Yüz yüze eğitim süreciyle ilgili alınana kararlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ayrıntıları paylaştı. Bakan Selçuk, “15 Şubat Pazartesi günü ikinci yarıyıl başlayacak. 15 Şubat’ta köy okullarını tam zamanlı ve tüm kademelerde açıyoruz. İl Hıfzıssıhha gerekli hallerde köy okullarında da uzaktan eğitim kararı alabilir” dedi.

15 Şubat itibariyle köy okullarında tüm sınıflar tam zamanlı olarak okullarına başlayacak.

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