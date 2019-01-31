Köy muhtarına tarihi eser kaçakçılığından gözaltı Sivas'ın Gemerek ilçesindeki bir köyün muhtarlığını yapan şahsın aracında yapılan aramada, 52 parça tarihi eser ele geçirildi.

Sivas'ta köy muhtarı Y.K., tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.



Şarkışla İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gürpınar köyü mevkisinde durumundan şüphelenilen Y.K. yönetimindeki bir aracı durdurdu. Jandarma ekiplerinin araçta yaptığı aramada 52 adet tarihi niteliği olan eser ele geçirildi. Gemerek ilçesinde bir köyün muhtarı olduğu öğrenilen Y.K. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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