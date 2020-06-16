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Aktüel

Kovid-19'la mücadeleye dikkati çekmek için kum heykel "Şiva"ya maske takıldı

Antalya'da bu yıl 15'incisi "Deniz Efsaneleri" temasıyla düzenlenen Uluslararası Kum Heykel Festivali kapsamında sergilenen "Şiva" temalı heykele, Kovid-19'la mücadeleye dikkati çekmek ve farkındalık oluşturmak için maske takıldı - Festival Direktörü Cem Karaca: - "Biz de bu süreçte sanat yoluyla bir mesaj vermek istedik. Amacımız maskenin önemine dikkati çekmek ve gerekli ortamlarda maske kullanımının bir tercih değil zorunluluk olduğunu vurgulamak"

Yeniakit Publisher
2020-06-16 18:03:22 -
Kovid-19'la mücadeleye dikkati çekmek için kum heykel "Şiva"ya maske takıldı

ANTALYA (AA) - Antalya'da bu yıl 15. kez düzenlenen Uluslararası Kum Heykel Festivali'nde heykeltıraşlar tarafından "Şiva" temalı heykele yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına dikkati çekmek amacıyla maske yapıldı.

Lara Birlik Halk Plajı'ndaki festival alanında, farklı ülkelerden 15 kum heykeltıraşın yaklaşık 10 bin ton kum kullanarak "Deniz Efsaneleri" temasıyla yaptığı 200'e yakın eser sergileniyor.

Festival alanındaki Hint mitolojisine ait "Şiva" temalı kum heykele, Kovid-19'la mücadeleye dikkati çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla heykeltıraşlar tarafından maske ilave edildi.

Festival Direktörü Cem Karaca, gazetecilere yaptığı açıklamada, salgın nedeniyle bir süredir kapalı olan kum heykel müzesini, yeni kararlar doğrultusunda gerekli hazırlıkları yaparak yeniden ziyarete açtıklarını söyledi.

"Yeni normal" olarak anılan bu dönemde de başta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca olmak üzere tüm yetkililerin maske ve sosyal mesafeye uyulması yönünde uyarılarda bulunduğunu hatırlatan Karaca, şunları kaydetti:

"Biz de bu süreçte sanat yoluyla bir mesaj vermek istedik. Amacımız maskenin önemine dikkati çekmek ve gerekli ortamlarda maske kullanımının bir tercih değil zorunluluk olduğunu vurgulamak."

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