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Aktüel Kovid-19'dan vefat eden Aydın Tabip Odası Başkanı Ülkü toprağa verildi
Aktüel

Kovid-19'dan vefat eden Aydın Tabip Odası Başkanı Ülkü toprağa verildi

Yeniakit Publisher
2020-10-14 15:07:12 -
Kovid-19'dan vefat eden Aydın Tabip Odası Başkanı Ülkü toprağa verildi

AYDIN (AA) - İzmir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden Aydın Tabip Odası Başkanı Op. Dr. Esat Ülkü, Nazilli'de defnedildi.

Ege Üniversitesi Hastanesinde yaşamını yitiren Ülkü'nün cenazesi, bir dönem başhekim olarak görev yaptığı Nazilli Devlet Hastanesine getirildi.

Burada düzenlenen anma töreninin ardından Koca Cami'de cenaze namazı kılındı.

Katılımcıların Kovid-19 tedbirlerine dikkat ettiği cenaze namazını, Nazilli Müftüsü Selami Bayrakçı kıldırdı.

Ailesi ve yakınları ile Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, CHP İl Başkanı Ali Çankır, MHP İl Başkanı Haluk Alıcık ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katıldığı namazın ardından Ülkü'nün cenazesi, Eğriboyun Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Op. Dr. Esat Ülkü, ekimin ilk haftasında Kovid-19 hastalığına yakalanmış, durumunun ağırlaşması üzerine İzmir'e sevk edilmiş, dün yaşam mücadelesini kaybetmişti.


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