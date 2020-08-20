  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kovid-19'dan son 24 saatte Brezilya'da 1212, Hindistan'da 977, Meksika'da 707 kişi hayatını kaybetti.
Aktüel

Kovid-19'dan son 24 saatte Brezilya'da 1212, Hindistan'da 977, Meksika'da 707 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-08-20 08:30:20 -
Kovid-19'dan son 24 saatte Brezilya'da 1212, Hindistan'da 977, Meksika'da 707 kişi hayatını kaybetti.
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Koç'tan 'Türk Lirası'na büyük darbe! Dolar oyunu ortaya çıktı
Ekonomi

Koç'tan 'Türk Lirası'na büyük darbe! Dolar oyunu ortaya çıktı

Daha önce ABD'nin Türk ekonomisine yaptığı operasyon sırasında Yapı Kredi Bankası'yla Türk Lirası'na darbe vurduğu ortaya belirlenen Koç'un ..
Bloomberg dünyaya duyurdu: Türkiye orada doğalgaz buldu
Dünya

Bloomberg dünyaya duyurdu: Türkiye orada doğalgaz buldu

ABD'li Bloomberg'in haberine göre Türkiye'nin Karadeniz'de doğalgaz bulduğu öne sürüldü.
Başkan Erdoğan doğalgaz ya da petrol müjdesi mi verecek? AB'den jet açıklama
Gündem

Başkan Erdoğan doğalgaz ya da petrol müjdesi mi verecek? AB'den jet açıklama

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın cuma günü açıklayacağı müjdenin petrol ya da doğal gaz olduğuna dair tahminler yürütülürken Avrupa Birliği'nd..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı