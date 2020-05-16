Kovid-19'dan kurtulan doktor 30 günlük yoğun bakım sürecini unutamıyor

İZMİR (AA) - TEZCAN EKİZLER - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 10 günü solunum cihazına bağlı, bir ay yoğun bakımda tedavi gördükten sonra yeniden beyaz önlüğünü giyen İzmirli Aile Hekimi Alaattin Albayrak, hastalıkla mücadele ettiği o kritik günleri hala unutamıyor.

Kemalpaşa ilçesi Bağarası Mahallesi'nde 34 yıldır aile hekimi olarak görev yapan 2 çocuk, 2 de torun sahibi 65 yaşındaki Albayrak, 27 Mart'ta aniden rahatsızlanınca İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu.

Kovid-19 testi pozitif çıkan Albayrak, göğüs hastalıkları servisinde tedavi altına alındı. Uygulanan ilaç tedavisine rağmen rahatsızlığı hızla ilerleyen Albayrak, nefes almakta zorlanmaya başlayınca solunum cihazına bağlandı. Aile hekimi Albayrak bu dönemde 10 gün solunum cihazı desteğiyle nefes aldı.

Hastalığa karşı yavaş yavaş direnç gösteren doktor, solunum cihazından alınarak yoğun bakım ünitesine gönderildi.

Yoğun bakımda da 20 gün Kovid-19 ile mücadele eden aile hekimi, tedaviye olumlu cevap verdi. Son testleri negatif çıktıktan sonra taburcu edilen Albayrak, iki hafta evdeki dinlenme döneminin ardından yeniden beyaz önlüğünü giydi.

Doktor Albayrak, Kovid-19 ile mücadele etmek için görevinin başına döndü.

Alaattin Albayrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastalığın kendisinde şiddetli baş ağrısı, yüksek ateş ve ishal semptomlarıyla görüldüğünü söyledi.

Geçen yıl damar ameliyatı olduğunu belirten Albayrak, "Yaşımdan dolayı başta ilaç tedavisine yanıt veremedim. Meslektaşlarım entübe olarak yoğun bakımda takip etmeye karar verince sürecin zor geçeceğini anladım. Yeniden aileme, sevdiklerime ve hastalarıma dönemeyeceğimi düşündüm. Cihaza bağlı 10 gün boyunca kendimde değildim." dedi.

Entübasyondan uyandığı anı ise hala unutamadığını dile getiren Albayrak, gözlerini korkuyla açtığını belirtti.

- "Meslektaşlarım bir ara benden ümidini kesmiş"

Uyandıktan sonra hastaneye koronavirüs nedeniyle geldiğini anladığını vurgulayan Albayrak, şöyle devam etti:

"Çok şükür kendime gelmiş, yaşıyordum. 'Bu hastalığı atlattım artık ölmeyeceğim, Allah'ım sana çok şükür' dedim. Benim bu süreçteki en büyük şansım ülkemizin Çin'den getirdiği ilaçlar oldu. Onlar sayesinde hayatta kaldım. Yoğun bakım sürecinde kendimi çok yorgun hissettim ve 15 kilo kaybettim ama kısa sürede toparladım.

Yoğun bakımda belli bir yaş üstü ve kronik hastalığı olan kişilerin ölümüne şahitlik ettim. Meslektaşlarım bir ara benden ümitlerini kesmiş. İyileşince yatağımdan tutup beni yoğun bakımın farklı bir köşesine taşıdılar. 'Niye götürüyorsunuz' diye sorduğumda, 'sen şanslı bir hastasın iyileştin. Senin yattığın yere başka bir hasta yatıracağız. O da kurtulsun' dediler."

Karşısında ailesini ve sevdiklerini görünce çok mutlu olduğunu belirten Albayrak, hastaneden de tedavisi devam eden herkes için dua ederek ayrıldığını aktardı.

Evinde geçirdiği karantina süresi boyunca bazı yakınlarının emekli olmasını istediğini anlatan Albayrak, "Mesleğimi severek yapıyorum. Bu hastalığı yaşayan biri olarak Kovid-19 ile savaşmam gerektiğini düşündüm. Onun için vakit geçirmeden görevimin başına döndüm. İnsanlar bu hastalığı önemsemiyor. Koronavirüsü yaşamış biri olarak onlara hastalığı anlatıp tedavi edeceğim." ifadesini kullandı.

- "Herkes ağladı"

Ebe Hürmet Ceylan ise 14 yıldan bu yana Albayrak ile beraber çalıştığını anımsattı.

Albayrak'a Kovid-19 teşhisi konduğu gün çok üzüldüğünü ifade eden Ceylan, "Biz onun sağlığına kavuşacağına inanıyorduk. Doktorumuzun solunum cihazından ayrıldığını öğrendiğimiz gün ise aile sağlığı merkezindeki herkes ağladı." diye konuştu.

Kemalpaşa İlçe Sağlık Müdürü Üzeyir Deniz ise Albayrak'ı tekrar sağlıklı bir şekilde görevinin başında gördüğü için mutluluğunu dile getirdi.



