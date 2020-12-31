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Aktüel Kovid-19 yoğun bakım nöbetindeki sağlık çalışanları, vatandaşların yeni yılı kutladı
Aktüel

Kovid-19 yoğun bakım nöbetindeki sağlık çalışanları, vatandaşların yeni yılı kutladı

Yeniakit Publisher
2020-12-31 13:25:17 -
Kovid-19 yoğun bakım nöbetindeki sağlık çalışanları, vatandaşların yeni yılı kutladı

ANKARA (AA) - Gazi Üniversitesi Hastanesinin yoğun bakım servisinde görevli sağlık çalışanları, maske, tulum, koruyucu gözlük ve eldivenleriyle mesai yaparken, yeni yılını da kutladığı vatandaşlara "evde kal" çağrısında da bulundu.

Yeni yılda maskesiz, sosyal mesafesiz günler dileğinde bulunan sağlık çalışanları, yeni yılda sağlıkta şiddetin son bulmasını da istedi.

Gazi Üniversitesi Basın Halkla İlişkiler Müdürlüğü, koronavirüs yoğun bakım servisinde nöbet tutan sağlık çalışanlarının ve akademisyenlerin yeni yıl mesajlarını aldı.

Kalp Damar Cerrahisi İzolasyon Servisi'nde görevli Pınar Demirtaş, vatandaşlardan evde kalmalarını isteyerek koronavirüsün bitmesi dileğinde bulundu.

Koronavirüs izolasyon hemşiresi Serap Başaran da yeni yılda maskesiz yaşamla normalleşme sürecinin başlaması dileğinde bulunarak, "Bunun için tüm insanlardan biraz daha özen istiyoruz." dedi.

- Akademisyenlerden özgürce ders verme dileği

Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız ise 9 aydır canla başla görev yapan sağlık çalışanları başta olmak üzere, üniversitede görev yapan mesai arkadaşlarının yeni yılını tebrik etti. Yıldız, üniversite çalışanlarına gönderdiği tebrik kartına da"Varlığınız ve gayretiniz bize güç veriyor. Rabb'im sizi muhafaza eylesin, sağlıcakla kalınız." diye yazdı.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı ve Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, yeni yılın sağlık, mutluluk, huzur başarı getirmesi dileğinde bulundu.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bülent Erbasan, yeni yıl dileğinde, "Küresel salgınla savaştığımız bugünlerde 2021 yılının önce sağlık, sonra mutluluk ve başarı getirmesini diliyorum." ifadelerine yer verdi.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Zehra Göçmen Baykara, 2021'de maskesiz ve sosyal mesafesiz öğrencilere özgürce dersler verecekleri bir yıl olmasını temennisini dile getirdi.

Beslenme ve Diyetetik Bölümü araştırma görevlilerinden Tevfik Koçak, koronavirüs salgınının beslenmenin önemini gösterdiğine işaret ederek, yeni yılın tüm insanlık için sağlık, huzur getirmesini diledi.

Sağlık Bilimleri Fakültesi araştırma görevlilerinden Evrim Eyikara, 2021'in hastaların sağlığına kavuşacağı, sağlık çalışanlarının güvenli koşullarda çalışacağı ve sağlıkta şiddetin yaşanmayacağı bir yıl olması dileğinde bulunarak, "Sağlık çalışanlarıyla ve sağlıkla kalın." dileğinde bulundu.

Hastane önünde bir araya gelen sağlık çalışanları, el sallayarak vatandaşların yılını kutladı.

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