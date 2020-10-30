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Aktüel Kovid-19 yenenler, Kızılay'a 20 bin ünite "immün plazma" bağışında bulundu
Aktüel

Kovid-19 yenenler, Kızılay'a 20 bin ünite "immün plazma" bağışında bulundu

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık: - "Mart ayından bugüne kadar 20 bin civarında bağışçımız immün plazma bağışı yaptı. Bu bağışlardan 45 bini aşkın immün plazma bileşeni oluşturuldu, hastalarımıza nakledildi" - "Kovid-19'dan ölüm oranları düşük seviyelerde seyrediyorsa, doluluk oranları azsa, yoğun bakıma gidişat noktasında azalma olmuşsa, bu konuda immün plazma kan bağışının çok önemli bir etkisi var" - "Kış aylarında artacak olan hasta ve ameliyat sayısı nedeniyle, vatandaşların kan ve immün plazma bağışına bu aralar daha fazla duyarlı olmaları gerekiyor"

Yeniakit Publisher
2020-10-30 11:03:34 -
Kovid-19 yenenler, Kızılay'a 20 bin ünite "immün plazma" bağışında bulundu

ANTALYA (AA) - GÜLSEM ADAM - Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, yeni tip koronavirüsle mücadelede (Kovid-19) immün plazma bağışının önemli olduğunun altını çizerek, "Mart ayından bugüne kadar 20 bin civarında bağışçımız immün plazma bağışı yaptı. Bu bağışlardan 45 bini aşkın immün plazma bileşeni oluşturuldu, hastalarımıza nakledildi." dedi.

Kınık, AA muhabirine, Türk Kızılayın salgınla mücadelede önemli bir vazife üstlendiğini, kan bağışının azalmaması için çalışmalara titizlikle devam ettiğini söyledi.

Kış mevsiminin yaklaştığı bugünlerde kan bağışına daha fazla ihtiyaç duyduklarına dikkati çeken Kınık, "Kış aylarında artacak olan hasta ve ameliyat sayısı nedeniyle vatandaşların kan ve immün plazma bağışına bu aralar daha fazla duyarlı olmaları gerekiyor. Stoklarımız asgari stoklar seviyesinin üzerinde, altında değil ama önümüzdeki günler düşünüldüğünde kan bağışının da artması gerekiyor." ifadesini kullandı.

Bu süreçte vatandaşların daha duyarlı olmasını istediklerini vurgulayan Kınık, Kızılayın "kanver.org" sitesinden en yakın 300 kan bağışı noktasının öğrenilebileceğini ve online randevu da alınarak bağışta bulunulabileceğini bildirdi.

Vatandaşların kan verme işleminin sadece 15 dakika sürdüğünü hatırlatan Kınık, çok kritik bir destek olan kan bağışının büyük öneme sahip olduğunu dile getirdi.

- "45 bini aşkın immün plazma bileşeni oluşturuldu"

İmmün plazmanın Kovid-19 hastalığı geçirmiş, vücudunda mikro organizma kalmamış, kanında antikor bulunan belirli yaş gruplarındaki, hastalığı bulunmayan insanlardan ve doğum yapmamış kadınlardan alındığını aktaran Kınık, Kovid-19 geçirmiş olan ve immün plazma bağışlama özelliği bulunan hastaların listelerinin Sağlık Bakanlığınca Kızılay ile paylaşıldığını söyledi.

Kınık, vatandaşlara hem kan hem de immün plazma bağışı çağrısında bulunarak, şöyle konuştu:

"Mart ayından bugüne kadar 20 bin civarında bağışçımız immün plazma bağışı yaptı. Bu bağışlardan 45 bine aşkın immün plazma bileşeni oluşturuldu, hastalarımıza nakledildi. Bugün Türkiye'de Kovid-19'dan ölüm oranları düşük seviyelerde seyrediyorsa, doluluk oranları azsa, yoğun bakıma gidişat noktasında azalma olmuşsa, bu konuda immün plazma kan bağışının çok önemli bir etkisi var. Tabi bu Sağlık Bakanlığımız ve sağlık çalışanları ordumuzun iyi uygulamasıyla beraber başarıya ulaşmıştır. Şunu unutmamak gerekir ki kana sürekli ihtiyaç duyuluyor."

Kovid-19'da mücadelenin topyekun milletçe verilen bir seferberlik olduğunu belirten Kınık, ne kadar az hasta olursa sağlık personelini ve sağlık sistemindeki yükün de o kadar azalacağını kaydetti.




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