  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kovid-19 vakaları yükselişte olan Adıyaman'da Vali Çuhadar'dan uyarı:
Aktüel

Kovid-19 vakaları yükselişte olan Adıyaman'da Vali Çuhadar'dan uyarı:

"Ne yazık ki kurallara uymayan taşıyıcılar yüzünden her gün daha fazla yaşlı insanımız virüsle yüz yüze kalmakta, ciddi risk altında bulunmaktadır"

Yeniakit Publisher
2020-10-29 15:05:48 -
Kovid-19 vakaları yükselişte olan Adıyaman'da Vali Çuhadar'dan uyarı:

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, kentteki kurallara uymayan taşıyıcılar yüzünden her gün daha fazla yaşlı insanın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını belirtti.

Vali Çuhadar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kovid-19 vakalarında yeniden bir yükseliş trendi yaşandığını, hastanede yatan hasta sayısının arzu edilmeyen düzeylerde olduğunu dile getirdi.

Özellikle 60 yaş üstü hasta sayısının ciddi oranda arttığını, bu durumun kendilerini kaygılandırdığını vurgulayan Çuhadar, bu zamana kadar İl Hıfzıssıhha Kurulu olarak salgının yayılmasına engel olacak yetkileri dahilindeki bütün hukuksal kararları aldıklarını dile getirdi.

Sağlıkçıların gece gündüz demeden büyük fedakarlık içinde çalıştığını, oluşturdukları denetim ekipleri ve salgın telefon hattının yoğun çalıştığını ifade eden Çuhadar, şöyle konuştu:

"Maalesef bütün bu gelişmelere rağmen kurallara yeterince uyulmadığı için vaka sayısı ve hasta sayısı maalesef istenmeyen düzeylere ulaşmıştır. Sizden ricam bir kez daha yaşlı bir yakınımızın veya sevdiğimiz birinin 'bizim yüzümüzden istemeyerek de olsa zarar görmesini ister miyiz?' sorusunu kendinize sormanız. Ne yazık ki kurallara uymayan taşıyıcılar yüzünden her gün daha fazla yaşlı insanımız virüsle yüz yüze kalmakta, ciddi risk altında bulunmaktadır. Maske, mesafe ve temizlik kurallarının hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olması gerektiğini artık anlayalım ve ona göre davranalım. Maske olmazsa olmazımızdır. Lütfen onsuz dışarı çıkmayalım, onsuz insanlarla temas etmeyelim."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ermenistan'a büyük şok! 1. Ordu komutan yardımcısı öldürüldü
Dünya

Ermenistan'a büyük şok! 1. Ordu komutan yardımcısı öldürüldü

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan gelen son dakika açıklamaya göre, Ermenistan'ın 1. Ordu komutan yardımcısı Albay Artur Sarkisyan ve 18. M..
Halk TV'de canlı yayında Özlem Gürses'in skandalı patladı! Stüdyo buz kesti...
Medya

Halk TV'de canlı yayında Özlem Gürses'in skandalı patladı! Stüdyo buz kesti...

CHP yandaşı Halk TV’de koronavirüs skandalı patlak verdi. Halk TV programcısı Özlem Gürses, yaptırdığı PCR testinin sonucunu beklemeden canl..
ABD'den 'Türkiye' açıklaması: Yaptırım olacak ama...
Dünya

ABD'den 'Türkiye' açıklaması: Yaptırım olacak ama...

ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi ve Askeri İşlerden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Clarke Cooper, Türkiye'ye yaptırımları 'kesin olarak düşündükl..
Satılık 2011 Ford Fiesta
Satılık 2011 Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay