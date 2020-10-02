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Aktüel Kovid-19 vakaları Orta Avrupa ülkelerinde rekor seviyelerde
Aktüel

Kovid-19 vakaları Orta Avrupa ülkelerinde rekor seviyelerde

Yeniakit Publisher
2020-10-02 19:35:16 -
Kovid-19 vakaları Orta Avrupa ülkelerinde rekor seviyelerde

BUDAPEŞTE (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları, Macaristan, Polonya ve Çekya'da son 24 saatte rekor seviyeye ulaştı.

Çekya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 3 bin 493 ile rekor sayıda yeni vaka tespit edildi. Ülkedeki toplam vaka sayısı 74 bin 255, hayatını kaybedenlerin sayısı 678'e yükseldi.

Hastanede tedavi gören hasta sayısı, ilk kez bini aştı. Ayrıca hastaların 198'inin durumunun ağır olduğu kaydedildi.

Polonya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ülkede son 24 saatte 2 bin 292 ile rekor seviyede yeni vaka görüldü.

Ülkede toplam vaka sayısı 95 bin 773, ölenlerin sayısı ise 2 bin 570'e yükseldi.

Polonya Sağlık Bakanı Adam Niedzielski, yaptığı açıklamada, günlük vaka sayısının gelecek günlerde daha da artabileceğini söyledi.

Macaristan'da da vaka sayısı rekor seviyeye ulaştı. Ülkede son 24 saatte 1322 yeni vaka tespit edildi. Toplam vaka sayısı 28 bin 631, toplam ölü sayısı 798'e yükseldi.




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