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Aktüel Kovid-19 vaka sayısının düştüğü Tekirdağ'da vatandaşlar son durumdan memnun
Aktüel

Kovid-19 vaka sayısının düştüğü Tekirdağ'da vatandaşlar son durumdan memnun

İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan: - "Bu düşüşü temizlikçisinden 112 ekibine, doktorlardan hemşirelerimize, seferberlik ruhu içerisinde adeta bir bayrak yarışı gibi çalışma ruhuna borçluyuz" - Kent sakinlerinden Taner Kurtaran: - "Gerekli duyarlılık gösterilirse vakaların daha da düşeceğine inanıyoruz. Daha çok dikkatli olmalıyız ve tedbirli davranmalıyız. Önümüzde yılbaşı var, bugünde de dikkatli olmalıyız"

Yeniakit Publisher
2020-12-22 14:08:53 -
Kovid-19 vaka sayısının düştüğü Tekirdağ'da vatandaşlar son durumdan memnun

TEKİRDAĞ (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarının düştüğü iller arasında açıkladığı Tekirdağ'da vatandaşlar son durumdan memnuniyet duyuyor.

Bakan Koca'nın vaka düşüş oranını yüzde 60, yatak doluluk oranını yüzde 43, yoğun bakım doluluk oranını ise yüzde 59 olarak açıkladığı Tekirdağ'da halkın büyük bölümünün maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyduğu gözlendi.

İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, AA muhabirine, son zamanlarda vakalarda azalma yaşanmasını, Bakan Koca'nın verdiği talimatları doğru bir şekilde uygulayan sağlık çalışanlarına borçlu olduklarını söyledi.

Vali Aziz Yıldırım'ın koordinatörlüğünde ekip ruhu içerisinde çalıştıklarını anlatan Kalkan, "Bütün eksikliklerimizi hızla giderdik, filyasyon ekip sayımızı ve araç sayımızı artırdık, ekibin sahaya hızlı bir şekilde ayak basmasını sağladık." dedi.

- "Seferberlik ruhuyla çalışıyoruz"

Kalkan, Bakan Koca'nın temaslı kişi sayısını azaltması konusunda filyasyon ekiplerinin acil müdahalesini artırma yönünde sürekli teşvikleri olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bu düşüşü temizlikçisinden 112 ekibine, doktorlardan hemşirelerimize, seferberlik ruhu içerisinde adeta bir bayrak yarışı gibi çalışma ruhuna borçluyuz. Tekirdağ haklımıza bizimle gösterdikleri iş birliği, dayanışma ve uyum için şükranlarımızı sunuyoruz. Bu çabanın eksilmeden sürmesini rica ediyoruz çünkü dikkatsiz bir anınızda başladığınız yere geri dönebiliyorsunuz. Rehavete kapılmadan kurallara uyarak bu salgından başarıyla çıkacağımıza yürekten inanıyoruz."

Kalkan, koruyucu hekimlik zincirinin ilk halkasının vatandaşların kurallara uyması olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Bu, çok dinamik bir süreç. Ekiplerimiz başından beri çok başarılı çalışıyor ama salgının bazı zamanlar kontrol edilemez boyutlara gelmesi, rehavete kapılmak, kuralları doğru uygulamamak ve kalabalıkların oluşmasından kaynaklanıyor ve bu süreci artırıyor. Sağlık çalışanlarının bir kapasitesi var ama biz sürekli dinamik bir şekilde çalışıyoruz. Vaka sayılarımız artış gösterdiğinde hemen yedek çalışma ekiplerimizi sahaya sürüyoruz ve koordinasyonumuzda bir takım ruhu içerisinde iş üretiyor. Bakanlığımız koordinasyonunda aksayan yönlerimizi güzel bir şekilde izleyen bir mekanizma var, Ankara'dan santim santim izleniyoruz. Eksiğimiz olduğu noktada destek veriliyor ve eksiklerimiz gideriliyor."

- Vatandaşlar salgınla mücadeleden memnun

Kent sakinlerinden Taner Kurtaran ise vaka sayısındaki düşüşün Tekirdağ için sevindirici bir durum oluğunu söyledi.

Vatandaşların bilinçlenmesinin vakalarının düşmesinde etkili olduğunu vurgulayan Kurtaran, "Biz Tekirdağlılar bu konuda duyarlılık gösteriyoruz ve çocuklarımıza bunları öğretiyoruz. Gerekli duyarlılık gösterilirse vakaların daha da düşeceğine inanıyoruz. Daha çok dikkatli olmalıyız ve tedbirli davranmalıyız. Önümüzde yılbaşı var, bugünde de dikkatli olmalıyız çünkü vaka sayısı ne kadar çok düşerse o kadar kısa sürede bu hastalığı atlatacağız." diye konuştu.

Eyüp Demirci ise kentte genelde tedbirlere uyulduğunu anlatarak, "Bir taksici olarak ben de yeterince tedbirimi alıyorum. Vatandaşlarımız tedbirlere uyduğu sürece vakalar daha da düşecek ve iyi olacak." dedi.

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