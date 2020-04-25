Kovid-19, uluslararası dijital panelde konuşulacak

İSTANBUL (AA) - Avrupa Pediatri Derneği (EPA-UNEPSA) liderliğinde, Türk Pediatri Kurumu (TPK), Fransız Pediatri Derneği (AFPA), İsrail Pediatri Derneği (IAPA) ve Avrupa Birinci Basamak Pediatri Hekimleri Konfederasyonu (ECPCP) tarafından 29 Nisan'da "Farklı ülkeler; farklı yaklaşımlar: Kovid-19 bize ne öğretti?" başlıklı dijital panel düzenlenecek.

TPK'den yapılan açıklamaya göre, dünyada Kovid-19 pandemisinin önemli merkezlerinden uzmanların tecrübe ve görüşlerini paylaşacağı panel, 5 dilde takip edilebilecek. Ana dili İngilizce olacak panelde, eş zamanlı Türkçe, İspanyolca, İtalyanca ve Fransızca dil seçeneği bulunacak.

Moderatörlüğünü Türk Pediatri Kurumu Başkanı Dr. Mehmet Vural'ın üstleneceği panele, İtalya'dan Avrupa Pediatri Derneği Başkanı Dr. Massimo Pettoello Mantovani, İsrail'den İsrail Pediatri Derneği önceki Başkanı Eli Somekh, Fransa'dan Fransız Pediatri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Andreas Werner, Türkiye'den Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Esra Şevketoğlu, ABD'den Brown Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Selim Suner, İspanya'dan Avrupa Birinci Basamak Pediatri Hekimleri Konfederasyonu Başkanı Dr. Angel Carrasco-Sanz konuşmacı olarak katılacak.

SOLO Event organizasyonuyla gerçekleştirilecek panel, herkese açık olarak 29 Nisan saat 18.30'da http://covid19.epa-unepsa.eu adresinden izlenebilecek.

Panelde konuşulacak başlıklardan bazıları şöyle:

"Avrupa Birliği nasıl bir sınav verdi? Avrupa'daki genel durum nedir, nasıl arada sınır olmayan bazı Avrupa ülkeleri arasında ciddi farklar görüyoruz? ABD'de durum nasıl gelişti? ABD'de fuar merkezinden yapılan sahra hastanesi nasıl sonuç verdi, tecrübeleriniz nedir? Evde izolasyonu uygulayan ilk ülkelerden olan İspanya'ya bu uygulamanın katkısı nasıl oldu? İsrail neyi farklı yapıyor? Türkiye'de ve dünyadaki tanı ve tedavi protokolleri nedir? Türkiye'deki ölüm sayısının nispi azlığının sebebi nedir? Çocuklar neden az etkileniyor?"