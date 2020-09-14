  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kovid-19 testi pozitif çıkan yolcu otobüsten indirilip ambulansla evine ulaştırıldı
Aktüel

Kovid-19 testi pozitif çıkan yolcu otobüsten indirilip ambulansla evine ulaştırıldı

Yeniakit Publisher
2020-09-14 14:00:25 -
Kovid-19 testi pozitif çıkan yolcu otobüsten indirilip ambulansla evine ulaştırıldı

KIRŞEHİR (AA) - Ankara’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yaptıran ve sonucu beklemeden Kırşehir'e gitmek üzere yola çıkan kişi, sonucun pozitif çıkması üzerine, filyasyon ekibi tarafından yolcu otobüsünden indirilip ambulansla evine nakledildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ankara’da rahatsızlanan A.G. (58) Kovid-19 testi yaptırdı. Test sonucunu beklemeyen A.G, Kırşehir’e gitmek üzere otobüse bindi.

Kırşehir’e yaklaştığı sırada test sonucunun sisteme "pozitif" şeklinde düşmesi üzerine, durum Kırşehir filyasyon ekibine bildirildi.

İl Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekibi, İl Jandarma Komutanlığı ekipleriyle Akpınar ilçesi yakınlarında A.G'nin içinde bulunduğu otobüsü durdurdu.

Eşiyle seyahat eden A.G, otobüsten indirilerek ambulansla götürüldüğü evinde karantinaya alındı.

Bu arada otobüs şoförü ve araçtaki diğer yolculardan da gittikleri yerde 14 gün karantinada kalmaları istendi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İngiliz İstihbaratı'ndan dünyayı sarsan uyarı!
Dünya

İngiliz İstihbaratı'ndan dünyayı sarsan uyarı!

İngiltere Savunma İstihbaratı’ndan son dakika açıklaması geldi. İstihbarat Şefi Jim Hockenhull, Rusya’nın her an nükleer saldırı yapabilecek..
Mustafa El Sagezli: Türkiye'nin bizimle birlikte olmasını talep ediyoruz
Ekonomi

Mustafa El Sagezli: Türkiye'nin bizimle birlikte olmasını talep ediyoruz

Libya'nın çok ciddi altyapı yatırımına ihtiyacı olduğunu belirten Libya Uluslararası Kalkınma Programı (BINA) Direktörü Mustafa El Sagezli, ..
Hafter ve destekçilerini zıplatan çıkış: Doğu Akdeniz’de Türkiye ile birlikte savaşırız
Siyaset

Hafter ve destekçilerini zıplatan çıkış: Doğu Akdeniz’de Türkiye ile birlikte savaşırız

Ankara'da katıldığı programda Doğu Akdeniz'deki gerilime ilişkin konuşan Libya Uluslararası Kalkınma Programı Direktörü (BINA) Mustafa El Sa..
Satılık 2014 model Volkswagen Passat
Satılık 2014 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı