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Ekonomi Kovid-19 tedbirleriyle açılacak MODEF için hazırlıklar tamamlandı
Ekonomi

Kovid-19 tedbirleriyle açılacak MODEF için hazırlıklar tamamlandı

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yavuz Uğurdağ: - "Kapı girişlerinde ziyaretçilerimizin HES kodlarına bakılacak, ateşleri ölçülecek ve maskesiz gelenler fuar alanına alınmayacak"

Yeniakit Publisher
2020-09-28 11:22:08 -
Kovid-19 tedbirleriyle açılacak MODEF için hazırlıklar tamamlandı

BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde bu yıl 44'üncü kez kapılarını ziyaretçilerine açacak mobilya fuarı için hazırlıklar tamamlandı.

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) ve MODEF Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Uğurdağ, gazetecilere yaptığı açıklamada, Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı'nın (MODEF) 5-10 Ekim'de gerçekleştirileceğini bildirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının tüm dünyayı olduğu gibi İnegöl'ü de olumsuz etkilediğini belirten Uğurdağ, şöyle devam etti:

"Pandeminin kontrol altına alınması ve belirlenen tedbirler eşliğinde yeni normal sürece geçilmesiyle başta mobilya olmak üzere İnegöl'deki tüm sektörlerimizle yeniden eski tempomuzda çalışmaya başladık. Sanayicimizin, üreticilerimizin ve esnafımızın gösterdiği özverili çalışmalar sonucunda gerek ihracatımızı gerekse yurt içi ticaretimizi kısa sürede normal seyrine kazandırdık. İnegöl adına kazanımların daha üst seviyelere çıkarılabilmesi noktasında bizler de çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz."

Fuarların düzenlenmesine izin verilmesine rağmen bazı etkinliklerin iptal edildiğini hatırlatan Uğurdağ, "Fuar alanımızın giriş çıkışları teması engelleyecek şekilde ve tek yönlü gidiş geliş ortamında düzenlenmiş durumdadır. Kapı girişlerinde ziyaretçilerimizin HES kodlarına bakılacak, ateşleri ölçülecek ve maskesiz gelenler fuar alanımıza alınmayacak. Sosyal mesafeye ve diğer tüm pandemi önlemlerine sahip bir fuar gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Uğurdağ, hem katılımcı firmalar hem de yurt içi ve yurt dışından ziyaretçilerin MODEF'e yoğun ilgi gösterdiğini de sözlerine ekledi.

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