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Aktüel Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Aktüel

Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Kilis'te sokaklar boşaldı

Yeniakit Publisher
2020-11-21 20:43:55 -
Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Kilis'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında alınan yeni tedbirler kapsamında sessizlik nakim oldu.

İçişleri Bakanlığının, Kovid-19 ile mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge kapsamında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması saat 20.00 itibarıyla başladı.

Kısıtlamaların başlamasıyla, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Kilis'te cadde, sokak ve meydanlar sessizliğe büründü.

Görevliler ve genelgeyle istisna kapsamında tutulanlar haricinde kimsenin dışarıda olmadığı kentlerde yaya ve araç trafiği de düşük seviyede kaldı.



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