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Aktüel Kovid-19 tedavisi gören Muhittin Böcek'in sağlık durumu
Aktüel

Kovid-19 tedavisi gören Muhittin Böcek'in sağlık durumu

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan: - "Öğrendiğimiz kadarıyla her şey çok olumlu seyrediyor"

Yeniakit Publisher
2020-10-03 19:05:32 -
Kovid-19 tedavisi gören Muhittin Böcek'in sağlık durumu

ANTALYA (AA) - Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısıyla yoğun bakımda tedavi gören Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Demircan, Böcek'in tedavi gördüğü Akdeniz Üniversitesi Hastanesini ziyaret etti.

Böcek'in oğlu Gökhan Böcek ile kardeşi Şadi Böcek'e geçmiş olsun dileğinde bulunan Demircan, doktorlardan da Böcek'in sağlığı hakkında bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Demircan, Bu yıl 57'ncisi düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali için Antalya'ya geldiğini belirtti.

Böcek'in son durumunu öğrenmek ve ailesine "geçmiş olsun" demek için hastaneye geldiğini aktaran Demircan, "Öğrendiğimiz kadarıyla her şey çok olumlu seyrediyor. Hekimlerimiz olaya vakıf. Sürecin iyiye gittiğini duymuş olduk. Bu vesileyle bir kez daha geçmiş olsun diyoruz." ifadesini kullandı.

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