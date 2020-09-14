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Aktüel Kovid-19 tedavisi gören Berlusconi hastaneden taburcu edildi
Aktüel

Kovid-19 tedavisi gören Berlusconi hastaneden taburcu edildi

Eski İtalya Başbakanı ve Forza Italia Partisi lideri Silvio Berlusconi: - "Bu benim hayatımın en tehlikeli sınavıydı. Bu sefer de atlatmayı başardım"

Yeniakit Publisher
2020-09-14 15:18:38 -
Kovid-19 tedavisi gören Berlusconi hastaneden taburcu edildi

ROMA (AA) - Eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi, yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yendiğini açıkladı.

Yapılan testler sonucu ay başında Kovid-19 tanısı konulan, 3 Eylül'de Milano'daki San Raffaele Hastanesine kaldırılan Berlusconi, 12 günlük tedavi sürecinin ardından bugün hastaneden taburcu edildi.

83 yaşındaki lider, hastane çıkışında basın mensuplarına bir açıklama yaparak, "Burada olduğunuz için teşekkür ederim. Tanrı'ya ve doktorlara teşekkür ederim. Bu benim hayatımın en tehlikeli sınavıydı. Bu sefer de atlatmayı başardım." dedi.

Kovid-19'un yaşlılar üzerindeki etkisine değinen Berlusconi, "Etrafımda hissettiğim destek ve sevgi, benim özellikle ilk üç günde yaşadığım zor anların üstesinden gelmemi sağladı. Bu ciddi ve gerçekten sinsi virüsten etkilenen 80 yaşın üzerindeki kişilerin yüzde 80’inin bunu yenemediğini göz önünde bulundurmak gerek." diye konuştu.

Berlusconi, hastaneye getirildiğinde vücudundaki viral yükün burada daha önce gözlenen hastalara göre bir hayli yüksek olduğunun kendisine söylendiğini dile getirdi.

Düşüncelerinin Kovid-19 hastalarıyla ve onların aileleriyle birlikte olduğunu ifade eden Berlusconi, "Her birimiz, başkalarına bu virüsü bulaştırma riskiyle karşı karşıyayız. Bu nedenle herkesi, kişisel ve sosyal sorumluklarını en üst düzeyde yerine getirmeye davet ediyorum. Hastalanmadan önceki haftalarda da bu tehlikenin küçümsenmemesi için çok sayıda çağrıda bulunmuştum." diye konuştu.

Ülkenin büyük kısmında okulların bugün yeniden açıldığını ve öğrencilerin ders başı yaptığını anımsatan Berlusconi, "Bu, normale dönüşün önemli bir işareti ama aynı zamanda çok hassas bir geçiş. Onlara sevgimle bol şans diliyorum ve onları güçlü şekilde kurallara uymaya çağırıyorum çünkü büyüklerinizi, ailelerinizi, arkadaşlarınızı enfekte edebilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Silvio Berlusconi, hastalığı sırasında kendisine destek ve dayanışmasını belirten başta Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella olmak üzere herkese teşekkür etti.

Berlusconi'yi hastane çıkışında bekleyen destekçileri de deneyimli lidere sevgi gösterilerinde bulundu.

İtalya'da 1994 ile 2011 yılları arasında toplamda en uzun süre başbakanlık yapan isim olan Berlusconi'nin tedbiren Arcore kasabasındaki konutunda tecrit altında kalmaya devam edeceği ve burada kontrol maksatlı yine Kovid-19 testlerinden geçirileceği basında çıkan haberler arasında yer aldı.


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