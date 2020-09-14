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Aktüel Kovid-19 tedavisi gören Başkan Böcek'in akciğerlerinde iyileşme izlendi
Aktüel

Kovid-19 tedavisi gören Başkan Böcek'in akciğerlerinde iyileşme izlendi

Yeniakit Publisher
2020-09-14 14:01:15 -
Kovid-19 tedavisi gören Başkan Böcek'in akciğerlerinde iyileşme izlendi

ANTALYA (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan ve bir süredir yoğun bakımda tedavi gören Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in akciğerlerinde iyileşme görüldüğü bildirildi.

Belediyenin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek'in 7 Eylül 2020 tarihinden itibaren yoğun bakımdaki takip ve tedavisi devam etmektedir. Son 24 saat içerisinde olumsuz giden herhangi bir süreç yaşanmamış olup, bugün çekilen tomografide akciğerlerinde iyileşme izlenmektedir." ifadelerine yer verildi.

Belediye Başkanı Böcek, sosyal medya hesabından 17 Ağustos'ta yaptığı paylaşımla, Kovid-19 testinin sonucunun pozitif çıktığını duyurmuş ve herkese maske, hijyen ile sosyal mesafe kurallarına uyulması konusunda uyarıda bulunmuştu.

Test sonucunun pozitif çıkması üzerine hastanede sağlık durumu takip edilen Başkan Böcek, durumu kötüleşince yoğun bakım ünitesine alınmıştı.

Öte yandan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün hastanede Böcek'i ziyaret etmesi bekliyor.

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