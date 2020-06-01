Kovid-19 sonrası yazlık villalara ilgi arttı

İZMİR (AA) - YUSUF ŞAHBAZ - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle talebi artan villalarda kiralama fiyatlarında artış görüldüğü belirtildi.

Gayrimenkul Değerlendirme Platformu Endeksa'nın Üst Yöneticisi Görkem Öğüt, AA muhabirine, salgının etkilerinin Türkiye'de görülmeye başlanmasından kısa süre sonra ülke genelinde villa tipi konutlar için talep edilen kira fiyatında yüzde 18 artış görüldüğünü, talepteki bu artışı karşılayacak konutun bulunmadığını belirtti.

Villa kiralarında en fazla artış görülen yerlerin genellikle büyükşehirler dışındaki yazlık ve turistik bölgeler olduğuna işaret eden Öğüt, şunları kaydetti:

"Endeksa verilerine göre son bir yılda villa kiralarında en fazla artış görülen il Antalya. Antalya'da villa kiraları son bir yılda yüzde 37 artış göstermiş durumda. Villaların ortalama kira bedeli 2 bin 328 lira, ortalama satış değeri 696 bin 300 lira ve yatırımının geri dönüş süresi 23 yıl. Antalya ilçeleri içerisinde en fazla artış görülen bölgeler Aksu, Kemer, Alanya, Konyaaltı ve Muratpaşa. Son bir yılda villa kiraları Aksu'da yüzde 53, Kemer'de yüzde 39, Alanya’da yüzde 37, Konyaaltı'nda yüzde 23, Muratpaşa'da ise yüzde 18 artış gösterdi."

Antalya'yı Muğla'nın takip ettiğini dile getiren Öğüt, Muğla genelinde villaların ortalama kira bedelinin 3 bin 53 lira, ortalama satış değerinin 1 milyon 75 bin 20 lira, yatırımın geri dönüş süresinin ise 28 yıl olduğunu belirtti.

Güncel verilere göre Muğla'da villa tipinde konutların kirasının son bir yılda yüzde 27 artış gösterdiğine değinen Öğüt, son bir yılda villa kiralarında Datça'da yüzde 38, Ula'da yüzde 26 ve Bodrum'da yüzde 16'lık artış olduğunu ifade etti.

Aydın'da ise villa tipi konut kiralarının son bir yılda yüzde 24 artış gösterdiğini belirten Öğüt, "Aydın'ın Didim ilçesinde villa kiraları son bir yılda yüzde 26, Efeler'de yüzde 14, Kuşadası'nda yüzde 12, Söke'de ise yüzde 7 artış gösterdi." diye konuştu.

Bu 3 ilin ardından villa tipi konut kirası artışında yüzde 21 ile Eskişehir, yüzde 20 ile Kocaeli, yüzde 19 ile Sakarya, Yalova ve Balıkesir, yüzde 18 ile Mersin, yüzde 17 ile Adana, yüzde 15 ile Düzce'nin geldiğini kaydeden Ögüt, "3 büyük ilde durum incelendiğinde İstanbul’da villa tipi konutların son bir yıllık kira artışının yüzde 11 seviyesinde, Ankara’da yüzde 12, İzmir'de ise yüzde 3 olduğu görülüyor." değerlendirmesinde bulundu.

- "Evden çalışma nedeniyle cazibesi arttı"

Projekspert Gayrimenkul Kurucusu Emel Akbaş İdikut, AA muhabirine, evden çalışma imkanına sahip olan kişilerin virüs sonrasında bu çalışma sistemine devam etme isteklerinin, yazlık ev, bahçeli müstakil konut, çiftlik evleri ve sayfiye yerleşim yerlerine olan ilgiyi artırdığını söyledi.

Özellikle lüks villalara talebin çok yüksek olduğunun altını çizen İdikut, "Kalabalık aileler ise aynı site içerisinde 2-3 villa kiralayarak tatiline ailesini ve arkadaşlarını da ortak etmeyi tercih ediyor." dedi.

Yapılan araştırmalara ve sürece bakıldığında pandeminin sona ermesi halinde dahi insanların eski hayatlarına dönmelerinin zaman alacağına işaret eden İdikut, şunları kaydetti:

"Bu nedenle 5 yıldızlı oteller yerine denize yakın, müstakil havuzlu, lüks mobilyalı, sezonluk kiralık villalara yoğun bir talep oluştu. Tatil köyü tadındaki bu izole villalar hem karantina sürecini daha keyifli kılıyor hem de yaz için daha güvenli, daha ekonomik ve aile boyu tatil imkanı sağlıyor."

Virüsün Türkiye'de ilk görüldüğü mart ayından itibaren sezonluk kiralamalarda talep almaya başladıklarına değinen İdikut, "Şu an kiralık villa bulmakta zorlanıyoruz. Bize gelen talepler geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 50 artış gösterdi. Satılık olan villalarımızın sahiplerini ikna ettik bu süreçte villaları sezonluk kiralık olarak değerlendirmeye başladık." diye konuştu.



