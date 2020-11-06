Kovid-19 sebebiyle hacca gidemeyen Faslı hayırsever birikimiyle kurak bölgelere su kuyuları açtı

RABAT (AA) - HALİD MECDUB - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle hacca gidemeyen Faslı Ahmed el-Bugati (69), hac için biriktirdiği parayla şiddetli kuraklık ve su kıtlığı yaşanan ve kendisinin de oturduğu bölgede su kuyuları açtı.

Faslı hayırsever Bugati, hac ibadeti için biriktirdiği yaklaşık 6 bin dolarlık meblağı çorak bir toprağın yeniden canlanabilmesi, büyük ve küçük baş hayvanların kanarak su içebilmesi için harcadı.

Fas'ın kuzeyindeki En-Nazur kentindeki bir ahşap fabrikasında çalışan 9 çocuk babası Bugati, emekliliğinin ardından dini görevlerini yerine getirmek için hacca gitmeye karar verdi.

Fakat tüm dünyayı etkisi alan Kovid-19 salgını gölgesinde Suudi Arabistan'ın ülkeye giriş-çıkışları kapatmasıyla Bugati, hac ibadetini yerine getiremedi.

Bugati ise hac ibadeti için yaptığı birikimi, insanlara hizmet etmek için harcamak istedi. Bugati, kendisinin de yaşadığı; susuzluk ve kuraklıktan muzdarip bölgenin sıkıntılarını hafifletmek için su kuyuları açtı.

- Yolcuların su sıkıntısı

Faslı hayırsever, AA muhabirine verdiği röportajda, "Bu sene hacca gidecektim. Bu iş olmayınca hac için yaptığım birikimimi, yeni su kuyuları açmak ya da eskileri tamir etmek için kullanmaya kara verdim." dedi.

Bugati, su kuyusu fikrinin, ülkenin güneydoğusunda yer alan ve az yağış almasıyla bilinen memleketi uçsuz bucaksız Tingır kentinden geçen yolcuların çektikleri su sıkıntısından sonra aklına geldiğini belirtti.

Kuraklığın bölgeye çok zarar verdiğine işaret eden Bugati, şimdiye kadar yeni açılanlar da dahil suları çekilmiş 9 kuyuyu aktif hale getirdiklerini ifade etti.

Bugati, insanın çevresinin kendi üzerindeki etkisine; çevresiyle etkileşim halinde olduğuna işaret ederek, yaşadığı yerdeki göçebelerin su bulmaktaki sıkıntısını farkettiğini ve bu soruna çözüm bulmak istediğini aktardı.

- Hayat yeniden hareketlenmeye başladı

İlk kez kuyudan su çıkardığında yaşadığı bölgede hayatın yeniden canlanmaya başladığını hissettiğini söyleyen Bugati, "Sadece insanlar için değil aynı zamanda hayvanlar için de kuyuların yanında küçük su havuzları yapıyoruz." şeklinde konuştu.

Bugati, başka bölgelerde açılan su kuyuları vesilesiyle bölgedeki hurma ağaçlarının sulandığını belirtti. Faslı hayırsever, aynı ülkeyi paylaştığı vatandaşların sevincinin onu mutlu ettiğini iletti.

"Suya ulaştığımızda büyük bir sevinç duyuyorum, kendimi cennette gibi hissediyorum." sözleriyle duygularını ifade eden Bugati, kuyuların insanlara çok faydalar sağladığını bu yüzden çevrede yaşayan insanların kuyu kazması için kendisini aramaya başladıklarını söyledi.

Bugati, bazı hayırseverlerin de kendisine destek olduğunu, Faslı bir gurbetçinin kendisini arayıp destek olduğunda çok sevindiğini ifade etti.

Ahmed Bugati, tüm hayırseverlere, su kıtlığı yaşanan bölgelere yardım etmeye çağırdı.

- Halkın takdirini kazandı

Faslı hayırseverin bu çabaları, halk tarafından da takdir ediliyor.

Hukuk aktivisti Aziz el-Akavi, sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, Bugati'nin hacca gitmek için biriktirdiği parayla susuzluk çeken halkın yararına su kuyuları açmasının çok değerli olduğunu ifade etti.

Akavi, "Bu adım, popüler bilinçte niteliksel bir değişikliği gösterir." dedi.

Faslı akademisyen Halid el-Kibari ise Bugati'nin maddi imkanlarının kısıtlı olmasına rağmen başlattığı bu girişimden övgüyle söz etti.

Kibari, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Bugati'nin ne devletten ne de bir yardım programından destek aldığını, su kuyularını bireysel çabaları ya da şahsi olarak çimento ücreti için yapılan yardımlarla terkedilmiş bölgelerde su kuyuları açtığını ya da eskileri restore ettiğini ifade etti.

Bugati'nin çalışmalarına devam ettiğini aktaran Kibari, Faslı hayırseverin dinin amaçlarını pratikte uyguladığını belirtti.

Kibari, Bugati'nin belki de teorik olarak dini literatüre hakim olmadığını ancak susuzluk çeken yolcuların ve hayvanların acısını hissettiğini ve dinin merhamet olduğunu anladığını sözlerine ekledi.