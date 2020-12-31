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Aktüel Kovid-19 sebebiyle Cammu Keşmir'de sokağa çıkma kısıtlaması getirildi
Aktüel

Kovid-19 sebebiyle Cammu Keşmir'de sokağa çıkma kısıtlaması getirildi

Yeniakit Publisher
2020-12-31 13:00:49 -
Kovid-19 sebebiyle Cammu Keşmir'de sokağa çıkma kısıtlaması getirildi

ANKARA (AA) - Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler sebebiyle sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Budgam emniyet yetkilisi, Kovid-19 tedbirleri kapsamında 31 Aralık akşamı yerel saatle 22.00'den başlayarak sabah 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını duyurdu.

Yetkili, Cammu Keşmir dahil ülkede Kovid-19'a bağlı sağlık durumunun ciddiyetinin endişelere yol açtığını belirtti.

Kısıtlama, Cammu Keşmir'de genellikle Yeni Delhi yönetimi karşıtı protestolara karşı alınan tedbirleri çağrıştırırken, kısıtlama sırasında yalnızca "zaruriyet, temel hizmetler ve tıbbi amaçlarla" sokağa çıkılmasına izin verileceği belirtildi.

Güney Anantnag bölgesi için de benzer bir kararın alındığı duyuruldu.

Cammu Keşmir'de mart ayından bu yana 120 bin 744 Kovid-19 vakası kaydedildi, virüs sebebiyle toplam 1879 kişi öldü.

Hindistan hükümeti, Cammu Keşmir'de muhalifleri kontrol altında tutmak için Kovid-19'u bahane ederek kısıtlamaları sürekli hale getirmekle eleştiriliyor.

- Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılması

Hindistan, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini 5 Ağustos 2019'da iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmış ve eyaleti ikiye bölmüştü.

Eyalet, 31 Ekim 2019'da resmi olarak merkeze bağlı Cammu Keşmir ve Ladakh "Birlik Toprağı" statüsünde iki bölgeye ayrılmıştı.

Kararın ardından Hint güvenlik güçleri, Cammu Keşmir'de asayiş operasyonlarını ve halk üzerindeki baskılarını yoğunlaştırmış, sokağa çıkma yasağının yanı sıra internet, telefon ve ulaşım kısıtlamaları getirilmiş, bölgedeki yerel partilerin yöneticileri ve üyeleri gözaltına alınmıştı.

İnternete getirilen kısıtlama, medya faaliyetlerini de etkilemiş ve Srinagar'da yayım yapan çoğu gazete Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırıldığı 5 Ağustos 2019'dan sonra baskılarını güncelleyememişti.

İngiltere'den bağımsızlığın kazanıldığı 1947'den bu yana Cammu Keşmir, kendi yasalarını çıkarabilen ayrıcalıklı konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu.

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