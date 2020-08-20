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Aktüel Kovid-19 salgınında son 24 saatte Çin'de 7, Güney Kore'de 288 vakaya rastlandı
Aktüel

Kovid-19 salgınında son 24 saatte Çin'de 7, Güney Kore'de 288 vakaya rastlandı

Yeniakit Publisher
2020-08-20 09:03:15 -
Kovid-19 salgınında son 24 saatte Çin'de 7, Güney Kore'de 288 vakaya rastlandı

ANKARA (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte Çin ana karasında 7, Güney Kore'de 288 yeni vaka tespit edildi.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte tamamı yurt dışı irtibatlı 7 Kovid-19 vakası saptandı.

Çin ana karasında son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı olmazken, toplam vaka sayısı 84 bin 895’e çıktı. 

Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de, bugüne kadar 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti. 

Ülkede, Kovid-19 tespit edilen 79 bin 745 kişi iyileşirken, virüs nedeniyle tedavisi süren aktif vaka sayısı 24'ünün durumu ağır olmak üzere 516 olarak açıklandı.

- Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden (KCDC) yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 12'si yurt dışı kaynaklı 288 Kovid-19 vakası saptandı.

Yurt içi kaynaklı 276 yeni vakadan 135'i başkent Seul'de tespit edildi.

Kovid-19 salgınında toplam vaka sayısının 16 bin 346'ya yükseldiği ülkede şimdiye kadar virüsün tespit edildiği 14 bin 63 kişi iyileşti.

Güney Kore'de, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı toplam can kaybı sayısı 307'ye çıktı.

Yonhap ajansının haberinde, son günlerde yurt içi kaynaklı yeni vakaların büyük çoğunluğunun bağlantılı olduğu Seul’deki Sarang Jeil Kilisesi ile irtibatlı vaka sayısının 623’e yükseldiği ifade edildi.

Güney Kore Başbakanı Chung Sye-kyun, ülke genelinde salgın endişelerinin yaşandığı bir dönemde kilisenin, üyelerine yönelik yapılan Kovid-19 testleri konusunda gerçek bilgileri paylaşmadığı eleştirisinde bulunmuştu.

Hükümet, ülkede hafta sonu vaka sayılarının yükselişe geçmesi nedeniyle salgınla mücadele önlemlerinin sıkılaştırılacağını açıklamış, yaklaşık 2 hafta sürecek sıkı önlemler çerçevesinde eğlence merkezleri, kütüphaneler, galeriler ve müzelerin kapanacağını, kapalı mekanlardaki toplu aktivitelerde bulunanların sayısının 50, dışarıdaki aktivitelerde ise 100’ü geçemeyeceğini duyurmuştu.

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