Kovid-19 salgınına karşı geliştirilen faz 3 aşamasındaki aşı Ankara'da gönüllülere yapıldı

ANKARA (AA) - Çin'in yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği inaktif aşı adayının faz 3 çalışmaları kapsamındaki aşısı, Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesinde gönüllü sağlık çalışanlarına yapıldı.

Pandemiye karşı geliştirilen aşının faz 1 ve faz 2 aşamalarının başarılı olmasının ardından, faz 3 çalışmalarına geçildi. Aşı, İbni Sina Hastanesinde görev yapan gönüllü sağlık çalışanlarına uygulandı.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof. Dr. Alpay Azap, burada yaptığı açıklamada, aşıyı üç aya yakın süreyle takip edeceklerini söyledi.

Gönüllülere 15 gün arayla aşı yapacaklarını bildiren Azap, üç ay sonra aşı olan ve olmayan grupları karşılaştıracaklarını ifade ederek, şunları belirtti:

"Böylece yaptığımız aşının ne kadar etkili olacağı belli olacak. Hastanemizde başlatmış olduğumuz bu üçüncü fazın amacı, aşının ne kadar etikili olduğunu ortaya koyabilmektir. Bugün uyguladığımız aşı, dünya üzerinde ilk olarak Brezilya'da uygulandı. Brezilya'da dün itibarıyla 9 bine yakın gönüllü bu aşıyı yaptı. Daha sonra Endonezya, Bangladeş, Fransa ve Türkiye bu aşının denendiği ülkeler. Bu aşı toplamda 10 binden fazla kişide uygulanış durumda. Ülkemizde de uygulanan kişi sayısı 300'ü geçmiş durumda."

Azap, Türkiye'de 20'den fazla merkezin aşı çalışmasını yaptığına işaret ederek, "Bu çalışmalar çok ciddi çalışmalardır. Çok ciddi bir şekilde takip edilmesi gerekiyor. Gönüllü olan kişilerin sağlığı en önemli şeydir. Brezilya ve Endonezya'da aşı olan yaklaşık 10 bin kişide ciddi yan etki görülmedi. Sadece yüzde 1,6 oranında, 104 kişide ortaya çıkan basit yan etkiler diyebileceğimiz kızarıklık ve ağrı gibi etkiler ortaya çıkmış." diye konuştu.

Sağlık çalışanlarına yönelik uygulama bittikten sonra vatandaşlara aşı uygulamasına başlanacağını vurgulayan Azap, "Bizim bugün gönüllülerde yaptığımız sınırlı sayıdaki aşı, Çin'de şu an yaygın ve kontrolü bir şekilde takibi yapılarak uygulanıyor." değerlendirmesinde bulundu.









