  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kovid-19 salgınına adanan "Haber Fotoğraf Ödülleri: Kovid'i Yenmek" fotoğraf yarışması düzenlenecek
Aktüel

Kovid-19 salgınına adanan "Haber Fotoğraf Ödülleri: Kovid'i Yenmek" fotoğraf yarışması düzenlenecek

Uluslararası fotoğraf yarışmasının jürisinde Anadolu Ajansı Görsel Haberler Yayın Yönetmeni Hasan Öymez de yer alıyor

Yeniakit Publisher
2020-11-20 14:24:46 -
Kovid-19 salgınına adanan "Haber Fotoğraf Ödülleri: Kovid'i Yenmek" fotoğraf yarışması düzenlenecek

ANKARA (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına adanan "Haber Fotoğraf Ödülleri: Kovid'i Yenmek" fotoğraf yarışması gerçekleştirilecek.

Rus TASS haber ajansınca düzenlenen uluslararası fotoğraf yarışmasının jüri üyeliğine Anadolu Ajansı (AA) Görsel Haberler Yayın Yönetmeni Hasan Öymez de seçildi.

Kovid-19'a adanan yarışma, salgın sırasında profesyonel kahramanlık sergileyen foto muhabirlerinin önemli çalışmalarını yüceltmeyi amaçlıyor.

Öte yandan jüride AP, ANSA, REUTERS, AFP, KYODO, PA, YONHAP gibi dünyanın önde gelen haber ajansları ve ödüllü fotoğrafçıları da yer alıyor. Yarışmaya, AA foto muhabirlerinin de katılması öngörülüyor.

Katılımın ücretsiz olduğu yarışmaya, medya için çalışan veya medya ile iş birliği yapan her fotoğrafçı katılabilecek.

Yarışmada "Tek Fotoğraf" ve "Fotoğraf Dizisi" olmak üzere iki ana kategori bulunuyor. Bu iki ana kategoride yarışmayı kazananlara 3'er bin dolar ödül verilecek.

Jüri ayrıca yarışmaya gönderilen tüm fotoğraflar arasından en iyi fotoğrafı seçecek ve bu fotoğrafa "Büyük Ödül" verilecek. Büyük ödülün sahibi ise 10 bin dolar kazanacak.

Başvuruların 1 Aralık'a kadar süreceği yarışmanın sonuçları Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından Kovid-19 salgınının duyurulmasının birinci yılı olan 11 Mart 2021'de açıklanacak.

Yarışmanın detaylarına "www.npacontest.com" adresinden ulaşılabiliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dünyaca ünlü boksör Lady Tyson Müslüman oldu
Dünya

Dünyaca ünlü boksör Lady Tyson Müslüman oldu

Mike Tyson'a atıfla “Lady Tyson” ismini alan dünyaca ünlü Hollandalı boksör Ruby Jesiah Mesu, sosyal medya hesabından Müslüman olduğunu duyu..
Lavrov'dan Dağlık Karabağ açıklaması: İki ülke bize gücendi
Dünya

Lavrov'dan Dağlık Karabağ açıklaması: İki ülke bize gücendi

Dağlık Karabağ'da Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki çatışmaları durduran anlaşmada rol alamayan ABD ve Fransa'nın Rusya'ya gücendiğini bel..
Rezalet paçadan akıyor.. Laikçi zihniyetin utanmazlığı ‘yuh’ dedirtti! Öykü Serter ahlaksızlığını açık açık itiraf etti
Medya

Rezalet paçadan akıyor.. Laikçi zihniyetin utanmazlığı ‘yuh’ dedirtti! Öykü Serter ahlaksızlığını açık açık itiraf etti

İzmir depremi sonrası sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla duyar kasan sunucu Öykü Serter konuk olduğu bir Youtube kanalında uzun süre evli..
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay