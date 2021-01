Kovid-19 salgının ikinci dalgası Almanya’yı sert vurdu

Kovid-19 Almanya’da ilk kez Bavyera eyaletinde 27 Ocak 2020 tarihinde tespit edilirken, virüse bağlı ilk can kaybı da 9 Mart'ta yaşandı - Salgınının ilk dalgasının görüldüğü nisan ayında günlük vaka sayısı 6 binin, günlük can kayıpları da 250'nin üzerine çıktı - Bütçenin 2019’un ilk yarısında 46,5 milyar avro fazla vermesine karşı, salgının ilk dalgasının yaşandığı 2020’nin ilk yarısında bütçe açığı 51,6 milyar oldu - Salgının ikinci dalgasında, 1 Aralık’ta 16 bin 637 olarak kayda geçen Kovid-19 kaynaklı can kaybı bir ay içinde yaklaşık 2 kat artarak 2 Ocak’ta 33 bin 960’a çıktı